Beşiktaş'ın savunması alarm veriyor!

Süper Lig'in 3. haftasında Konyaspor'a 4-1 mağlup olan Beşiktaş, savunmasında güven vermedi. Ligdeki 3 maçta da kalesini gole kapatamayan siyah-beyazlı ekip, rakiplerinin 6 golüne engel olamadı.

Beşiktaş, bu sezon sahaya çıktığı 5 resmi maçta da kalesini gole kapatamadı. Avrupa kupalarındaki 2 karşılaşmasında rakiplerinin gollerine engel olamayan siyah-beyazlılar, ligde oynadıkları 3 maçı da gol yiyerek tamamladı.

Savunma değişti

Siyah-beyazlı takım, geçen sezon kadrosunda bulunan tecrübeli oyuncular Caner Erkin ve Gökhan Gönül ile yollarını ayırdı.

Enzo Roco ile de devam etmeme kararı alan Beşiktaş'ta Victor Ruiz sezon bitmeden ayrıldı.

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Beşiktaş, bu sezon sol beke Alanyaspor'dan Fabrice N'Sakala'yı, stoper pozisyonuna da aynı takımdan Welinton'u transfer etti. Kulüp ayrıca Francisco Montero'yu kadrosuna kattı.

Teknik direktör Sergen Yalçın, savunmanın göbeğinde ağırlıklı olarak Domagoj Vida ile Welinton'u görevlendirdi. Vida, özellikle Konyaspor maçındaki performansıyla eleştirilere maruz kaldı.