Konyaspor, Beşiktaş'a farkını gösterdi!

Süper Lig'in 3. haftasında Konyaspor'a konuk olan Beşiktaş, 4-1 mağlup olarak, ligdeki ilk mağlubiyetini aldı. Konyaspor'un farklı kazandığı karşılaşmanın golleri, Shengelia (2) ve Kravets'ten (2) gelirken, siyah-beyazlı ekibin tek golü ise Gökhan Töre'den geldi.

Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir Belediye

Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Alpaslan Dedeş, Mustafa Savranlar



Konyaspor: Sehic, Skubic, Uğur, Abdülkerim, Guilherme, Jevtovic, Amir Shengelia, Milosevic, Ömer Ali, Cikalleshi

Yedekler: Mücahit, Adil, Oğuz Kaan, Miya, Savaş, Kravets, Musa, Eduok, Şener, Erdon

Teknik Direktör: İsmail Kartal



Beşiktaş: Ersin, Necip, Vida, Welinton, N’Sakala, Mensah, Dorukhan, Atakan, Ljajic, Boyd, Güven

Yedekler: Utku, Montero, Oğuzhan, Erdoğan, Aboubakar, Larin, Hasic, Rıdvan, Kayra, Gökhan



Teknik Direktör: Sergen Yalçın

Gol: Shengelia (dk. 29, dk. 63) Kravets (dk.63, dk 81p) (Konyaspor)

Karşılaşmanın önemli anları

29. dakikada Ömer Ali’nin kullandığı köşe vuruşunda kale önünde yükselen Shengelia, kafa vuruşu ile topu ağlara dönderdi. 1-0

İlk yarı Konyaspor'un 1-0'lık üstünğüyle geçildi.

56. dakikada Shengelia’nın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Kravets’in vuruşu az farkla dışarı gitti.



64. dakikada Konyaspor’un sağ kanattan gelişen atağında Milosevic pasıyla ceza sahası sol tarafında Kravets’i topla buluşturdu. Kravets açısı dar olmasına karşın topu ağlarla buluşturdu. 2-0



70. dakikada sol kanattan yapılan ortaya ceza sahasında gelişine vuran Aboubakar’ın şutunu kaleci Sehic parmaklarının ucuyla kornere çeldi.



78. dakikada Vida’nın hatasında ceza yayında topla buluşan Kravets’in pasında Shengelia meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 3-0



83. dakikada Vida’nın ceza sahasında Miya’ya yaptığı faulün ardından hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Kravets, kendisinin ikinci takımının dördüncü golünü kaydetti. 4-0



90+1. dakikada Gökhan Töre sağ kanattan çalımlarla ceza sahasına girdi, vuruşu ise uzak köşeden ağlarla buluştu. 4-1

Karşılaşma Konyaspor'un 4-1'lik galibiyetiyle sona erdi.

Maçtan notlar

Sergen Yalçın ilk kez takımın başında

Süper Lig'in ilk haftasındaki Trabzonspor maçı öncesi Covid-19 testi pozitif çıkan teknik direktör Sergen Yalçın, testinin negatife dönmesinin ardından takımının başında ilk kez sahaya çıktı.

Aboubakar kadroda

Beşiktaş'ın kadrosuna kattığı Kamerunlu golcü Vincent Aboubakar, ilk kez kadroda yer aldı. 2016-2017 sezonunda da siyah-beyazlı formayı giyen 28 yaşındaki santrofor tüm kulvarlarda forma giydiği 38 maçta 19 gole imza atmıştı.

Atiba yok

Beşiktaş'ta, Antalyaspor maçı sonrası ayak bileği posterior impingement tanısıyla tedavi altına alınan takım kaptanı Atiba Hutchinson, sakatlığı bununan N'Koudou ile evrakları yetişmeyen Josef de Souza İttifak Holding Konyaspor maçı kadrosunda yer almadı.

Konyaspor'da iki eksik

Yeşil-beyazlı ekipte sakatlıkları bulunan stoper Marin Anicic ile sol kanat oyuncusu Alper Uludağ, Beşiktaş maçı kadrosunda yer almadı.