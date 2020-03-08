Beşiktaş'ın 8 Mart mesajındaki fotoğraftan: Erkek adam renkli takım tutmaz!

Beşiktaş Jimnastik Kulübü (BJK), 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü için sosyal medyada paylaşım yaptı. Takımın hesabından yapılan kutlama mesajında yer alan fotoğrafta bir kadının üzerinde "Erkek adam renkli takım tutmaz!" yazan bir atkıyla poz verdiği an yer aldı.

Beşiktaş, Twitter hesabından 8 Mart için iki mesaj paylaştı. Takımın birinci paylaşımında "8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun" mesajı yer alırken bir kadın taraftarın üzerinde "Erkek adam renkli takım tutmaz!" yazan bir atkıyla poz vermesi dikkati çekti.

Beşiktaş'ın ikinci paylaşımı ise "Beşiktaş sözlüğü" başlığıyla yapıldı. Bu paylaşımda da "Kadın" kelimesinin anlamı "Siyah kadar asil, beyaz kadar zarif" o kadar nitelendirildi.