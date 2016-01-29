Beşiktaş - Sivas Belediyespor maçında 7 gol, 2 penaltı, 1 kırmızı kart

Ziraat Türkiye Kupası'nda Sivas Belediyespor, deplasmanda Beşiktaş'ı 4-3 mağlup etti ve grubu 12 puanla lider tamamlarken maçta Aleksander Milosevic 33. dakikada kırmızı kart görerek Beşiktaş'ı 10 kişi bıraktı. Beşiktaş ikinci turda Bucaspor'la, Sivas belediyespor son 16'da Çaykur Rizespor'la eşleşti

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nun 6. ve son haftasında sahasında Spor Toto 2. Lig kırmızı grup takımlarından Sivas Belediyespor'la karşı karşıya geldi.

Beşiktaş 2-0'dan geri geldi ama...

Bu maç öncesi grupta 10 puan toplayan ve son 16 turunu garantileyen siyah-beyazlılar, 33. dakikadan itibaren 10 kişi sürdürdüğü mücadelede 2-0 geriden 3-2 öne geçmesine rağmen sahadan 4-3 mağlup ayrıldı.



Bu sonuçla birlikte 12 puana yükselen Sivas Belediyespor Beşiktaş'ı geride bırakarak grup lideri olarak ikinci tura yükseldi. Siyah-beyazlılar hesapta olmayan bu yenilgiyle ikinci sırada turladı.



33. dakikada 10 kişi kaldı

Aleksander Milosevic, 33. dakikada penaltıya sebebiyet verdiği pozisyonda bir de kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Penaltıyı gole çeviren Adem Gökçe Sivas'ı öne geçirdi.



Sivas Belediyespor 51. dakikada Seyid Ahmed Han'ın golüyle farkı 2'ye çıkarttı.



Bu dakikadan sonra temposunu yükselten Beşiktaş 54 ve 64. dakikalar arasında 3 gol birden bularak 2-0 yenik durumdan 3-2 üstünlüğe geçti. 54'te Gökhan Töre'nin yerde kaldığı pozisyonda Cenk Tosun penaltıdan topu ağlara gönderdi.



60. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Cenk Tosun, Kerim Frei'ın harika asistini gole çevirerek skora dengeyi getirdi.



Dakikalar 64'ü gösterdiğinde Gökhan Töre, bu kez Cenk Tosun'un asistinde boş kaleye topu ağlara gönderdi.



SİVAS 4 DAKİKADA YENİDEN ÖNDE

Sivas Belediyespor gol düellosunda son bölümde gösterdiği reaksiyonla önce 3-3'ü ardından 4-3'ü yakaladı.