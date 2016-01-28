Eskişehirspor ile Bursaspor arasındaki kupa maçında taraftarlar 'ışık şovu' yaptı

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu'nda Eskişehirspor'ın, kendi sahasında Bursaspor'a 2-3 yenilerek kupaya veda etttiği maçın 90+2'nci dakikasında elektriklerin kesilmesinin ardından taraftarlar cep telefonlarının flaşlarını kullanarak 'TOP' yazdı.

Radikal'in haberine göre 15 dakikalık beklemenin ardından stadyumda ışıklar gelince karşılaşmaya kaldığı yerden devam edildi. Kalan 2 dakikada skoru değiştiren gol gelmedi.

Maçtan önemli anlar

19'uncu dakikada Aydın'ın pasında Sutter sağ çaprazdan sert vurdu top kaleci Sinan'da kaldı.

37'nci dakikada Hadzic'in uzun pasında Ömer Faruk ceza alanı içinde aşırtma bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0.

50'nci dakikada Furkan Emre'nin kullandığı köşe atışında Traore düzgün bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 1-1.

68'inci dakikada gelişen Bursaspor atağında Mert'in şutu kaleci Sinan'dan döndü, boşta kalan topa Sutter vurdu Sinan ikinci kez topu çeldi, Sutter'in tekrar vuruşunda bir kez daha top kaleci Sinan'dan döndü, boşta kalan topu bu kez savunma uzaklaştırdı.

70'inci dakikada Furkan Emre'nin pasında Sutter kaleci Sinan'ın yanından topu ağlara gönderdi: 1-2

88'inci dakikada Dany ceza alanında Hadzic'i düşürünce hakem penaltı noktasını gösterdi. Kamil Ahmet penaltıyı gole çevirdi: 2-2.

90'ıncı dakikada Furkan Emre'nin ortasında Kubilay kafayla indirdi, Sutter topu ağlara gönderdi: 2-3.

Normal süresi tamamlanan karşılaşmada duraksamalar nedeniyle 4 dakikalık uzatmalara gidildi.