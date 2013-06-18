Beşiktaş için üzücü haber

Beşiktaş bir süredir Kayserispor'un teknik direktörü Robert Prosinecki ile görüşmek istiyordu. Kayserispor Basın sözcüsü Oğuz Ortaköylüoğlu'nun bugün yaptığı bir açıklamayla görüşmeye olmusuz baktıklarını açıkladı

Oğuz Ortaköylüoğlu yaklaşık bir yıldır yazılı ve görsel medyada yer alan teknik direktörün Beşiktaş ile anlaştığı iddialarından dolayı büyük üzüntü duyduklarını dile getirdi.

Prosinecki'nin Kayserispor ile daha bir yıllık bir sözleşmesinin bulunduğunu hatırlatan Basın Sözcüsü, şunları dile getirdi:

"Beşiktaş Kulübü’nün, teknik direktörümüz Robert Prosinecki ile görüşme talebine olumsuz yanıt verdik. Biz kendilerine bu görüşmenin kesinlikle mümkün olmadığını ve bu tarz girişimlerden camia olarak büyük rahatsızlık duyduğumuzu ilettik. Beşiktaş Kulübü’nün bizden aldığı olumsuz yanıtın ardından bu sevdadan vazgeçeceğini düşünüyorum."

Basın sözcüsü Ortaköylüoğlu, Prosinecki'nin de sarı-kırmızılı ekipteki sözleşmesini tamamlamak istediğini söylerken, Porsinecki ile gelecek sezonun panlarını yaptıklarını açıkladı.