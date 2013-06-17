Beşiktaş'ın yeni başkanı belli oldu

BJK Akatlar Spor Salonu’ndaki Olağan Kongre'de sandıkların açılıp oy sayılması işlemi halen devam ediyor. Ancak 16 sandık sonunda büyük bir fark yakalayan Fikret Orman bir kez daha Beşiktaş'ın başkanı olmayı garantiledi.

* 22:11 Açılan 13 sandık ve oluşan yaklaşık 1100 oyluk fark sonrası Fikret Orman salona girdi. Basın ve delegeler Orman'a yoğun ilgi gösterdiler ve oy sayma işlemi halen bitmemesine rağmen çok sayıda delege Orman'ı tebrik etti.

Oy kullanma işleminden sonra toplam 21 sandıktan çıkan oylar sandık sandık sayılmaya başladı...

Oy verme işlemi sonuçlandı

* Akatlar Spor Salonu'nda sandıklar açılıyor.

* 17.10 itibarı ile Beşiktaş Olağan seçimli kongresinde 5937 kişi oy kullandığı açıklandı ve oy verme işlemi sona erdi.

* 13:15 Beşiktaş Kongresi'nde üyeler slogan atıyor. "Her yer Taksim her yer direniş" sloganı kongre üyeleri tarafından bağrılıyor.

**Saat 11.05 itibarı ile üyeler oy kullanmaya başladı...