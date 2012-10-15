T24 LogoT24 Logo
Spor

Kayserispor'da Prosinecki dönemi

Kayserispor, teknik direktör arayışını Hırvat hocayı takımın başına getirerek bitirdi

15 Ekim 2012 20:47

Kayserispor teknik direktörünü sonunda buldu. Ligde alınan kötü sonuçların ardından Şota Arveladze ile yollarını ayıran sarı kırmızılı ekip, Hırvat teknik direktör Robert Prosinecki ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

1 Ekim'den beridir teknik direktör arayışında bulunan Kayserispor, tercihini Hırvat hocada karar kaldı.

Prosinecki, futbol hayatındaki başarılı futbolunu teknik hayatında da arıyor. Hırvat Milli Takım'ına kadar yükselen Prosinecki, en son olarak Sırbistan takımı Kızılyıldız'ı çalıştırıyordu.

ETİKETLER

prosineckikayserispor

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

Bağ-Kur ve Genel Sağlık Sigortası borcu olanlar bugünden itibaren sağlık...

ORC Araştırma Merkezi'nden Cumhurbaşkanlığı seçim anketi...

Libya'ya Türk askeri gönderilmesine yönelik tezkere kabul edildi: 184 ret...

Polimetre Araştırma: İlk demokratik seçimin ardından AKP'nin varlığı fiilen sona...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24