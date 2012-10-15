Kayserispor'da Prosinecki dönemi

Kayserispor teknik direktörünü sonunda buldu. Ligde alınan kötü sonuçların ardından Şota Arveladze ile yollarını ayıran sarı kırmızılı ekip, Hırvat teknik direktör Robert Prosinecki ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

1 Ekim'den beridir teknik direktör arayışında bulunan Kayserispor, tercihini Hırvat hocada karar kaldı.

Prosinecki, futbol hayatındaki başarılı futbolunu teknik hayatında da arıyor. Hırvat Milli Takım'ına kadar yükselen Prosinecki, en son olarak Sırbistan takımı Kızılyıldız'ı çalıştırıyordu.