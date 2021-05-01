Larin şov yaptı, Beşiktaş Hatayspor'a gol olup yağdı

Beşiktaş, Süper Lig'in 39. haftasında Atakaş Hatayspor'u ağırladı. Ev sahibi ekip, Hatayaspor kalesine adeta gol oldu yağdı. Vodafone Arena'da oynanan karşılaşmayı siyah-beyazlı ekip 7-0 kazandı.

Siyah-beyazlıların galibiyet gollerini kendi kalesine David Akintola, Cyle Larin (4), Kevin N'Koudou ve Rıdvan Yılmaz kaydetti. Beşiktaş, bu sezon bir maçta 7 gol atan ilk takım oldu.

Bu sonuçla ligde 25 galibiyete ulaşan ve puanını 81'e yükselten Beşiktaş, bitime 3 hafta kala birer maçı eksik rakipleri Fenerbahçe'ye 8, Galatasaray'a ise 9 puan fark attı. Sergen Yalçın'ın öğrencileri kalan 3 maçtan 4 puanla ayrılması halinde rakiplerinin alacağı sonuçlara bakılmaksızın şampiyonluğunu ilan edecek.

Beşiktaş, Süper Lig'de bu sezon bir maçta 7 gol atan ilk takım oldu! Siyah-beyazlı ekipte Larin, bu sezon ikinci kez bir maçta 4 gol attı. Kanadalı yıldız daha önce Çaykur Rizespor'a 4 gol kaydetmişti.

Beşiktaş ilk yarıyı 5-0 önde tamamladı. Siyah-beyazlılar rakibi karşısında ilk 14 dakikada 3 gol buldu. Ev sahibi ekipte 4. golün sahibi N’Koudou 43. dakikada sakatlanarak yerini Rıdvan'a bıraktı. Rıdvan oyuna girer girmez topla ilk buluşmasında takımının 5. golünü attı.

TIKLAYIN - Beşiktaş-Hatayspor maçından kareler

İlk gol maçın henüz 2. dakikasında geldi. Ghezzal'ın sol kanattan ön direğe doğru kullandığı köşe vuruşunda Akintola ters bir kafa vurdu ve topu kendi ağlarına gönderdi.

Beşiktaş 11. dakikada farkı ikiye çıkardı. Atiba'nın pasıyla ceza sahasının sağında topla buluşan Larin, dar açıdan yakın direk dibine sert bir vuruş yaptı ve topu ağlara gönderdi.

Ev sahibi ekip 14. dakikada üçüncü golü de Larin’le buldu. Rosier'in pasıyla yay topla buluşan Ljajic, bekletmeden Larin'i gördü. Larin, kaleci ile karşı karşıya pozisyonda topun dibine girdi ve fileleri havalandırdı.

38. dakikada N’Koudou takımının 4. golünü kaydetti. Hızlı gelişen Beşiktaş atağında Ghezzal'ın pasıyla topla buluşan N'Koudou, şut açısını yaratıp vuruşunu yaptı. Ribeiro'dan da seken top ağlara gönderdi.

44. dakikada Beşiktaş'ın 5. golü geldi. Ghezzal'ın pasıyla sağ kanattan ceza sahasına sokulan Rosier topu arka direğe sert kesti. O noktada topa dokunan Rıdvan topu ağlara gönderdi.