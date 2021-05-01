Sergen Yalçın: Skor biraz fantastik oldu

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, 7-0'lık Hatayspor maçını yorumladı, "Skor biraz fantastik oldu" dedi. Fikstür nedeniyle eşit şartlarda oynamadıklarını dile getiren Yalçın, "Her şey normale dönecek. 1 hafta dinleneceğiz. Eşit şartlarda olacağız. Çünkü, eşit şartlarda oynamıyoruz" diye konuştu.

"Eşit şartlarda değiliz"

Kazanmanın çok önemli olduğunu söyleyen Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, "Özellikle bugün için alınacak 3 puandan çok daha fazla şeyler ifade ediyor. Zorlu bir rakibe karşı oynadık. Ligin flaş takımlarından bir tanesi. Skor biraz fantastik oldu. Çok beklenen bir skor değildi. Bizim için de öyleydi. Erken goller, oyunu erken bitirdi. Oyuncularımın oyun oynama arzusu, kazanma arzuları, bulunduğumuz pozisyonları anlamaları en önemli etkendi. Önemli bir galibiyet aldık. Her şey normale dönecek. 1 hafta dinleneceğiz. Eşit şartlarda olacağız. Çünkü, eşit şartlarda oynamıyoruz. Bu çok net bizim için. İnşallah kalan maçları kazanıp mutlu sona ulaşacağız" dedi.

3 maçta 5 puanlık avantajları olduğunu kaydeden Yalçın, "4 puan yetiyor. İnşallah 3 maçta 4 puanı alırız. Gökhan gelecek. Belki haftaya Aboubakar da gelir. Öteki iki üç oyuncu dışarıda kalacak ama sonraki maçları kazanarak mutlu sona ulaşmak istiyoruz. Artık yarışmacı takım olarak buraya geldik. Kupa maçımız da var. İnşallah bunların hepsini sonuçlandırmak istiyoruz" diyerek umutlu konuştu.

İlk yarıda sakatlanarak oyun dışı kalan N'Koudo'nun durumunun çekilecek MR sonrası belli olacağını kaydeden Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, "Bazen burada söylediğim şeyler yanlış anlaşılabiliyor. Bazen içimizdekini tutamıyoruz. Sonuçta biz de insanız. Çok zor bir iş yapıyoruz. Türkiye'deki en zor işi teknik direktörler yapıyor. Başarı ve başarısızlığın artıları da eksileri de fazla oluyor. Bu sene pandemi döneminden önce başladık. Seyircisiz oynuyoruz. Ama elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. İnşallah final bölümünü mutlu sonlandırırız" açıklamalarını yaptı.