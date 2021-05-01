Sergen Yalçın "Göreceğiz cumartesi günü ne olacağını" demişti; Beşiktaş sezonun gol rekorunu kırdı

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, 3-2 kazandıkları Çaykur Rizespor maçı sonrası sert açıklamalar yaparken, Hatayspor'un maçı bir gün sonra oynamayı reddetmesi konusunda, "Cumartesi günü ne olacaığını göreceğiz" demişti. Beşiktaş, Hatayspor karşısında 7 gol attı ve rekor kırarak kazandı.

Beşiktaş, Hatayspor maçının ilk yarısını ise 5-0 önde tamamladı. Siyah Beyazlılar, tarihinde ilk kez bir maçın ilk yarınını bu skorla tamamladı. Beşiktaş, bu sezon bir maçta 7 ve üzerinde gol atan ilk takım oldu.

"Göreceğiz cumartesi günü ne olacağını"

Lig fikstürüyle ilgili eleştiriler yapan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, "Son olarak Hatayspor'u aradık. Maçı bir gün ileri alalım dedik. Dinlenme süremiz yok, oyuncu sağlığından ve insan sağlığından bahsedriyoruz. Demek ki yalandan bahsediyoruz. Herkes başarıya giden yolda bir şeyler peşinde. Hatayspor 1 gün sonra oynasa ne olacak? Şampiyonluk iddiası mı var, küme düşme durumu mu var? Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), üç gün sonraya maç yazmışlar. Nasıl böyle bir program yapıyorsunuz? Koca Beşiktaş camiası. Böyle bir hesap yapılır mı? Bunu anlayamıyoruz. Biz kime karşı mücadele ediyoruz? Maç bitiyor Hatayspor hocası, bakıyorum kendi galibiyetinin sevincini yaşamaktansa Cumartesi günü oynanacak Beşiktaş maçıyla ilgili konuşuyor. Göreceğiz cumartesi günü ne olacağını. Konuşmakla olmuyor" ifadelerini kullanmıştı.

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