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Spor

Beşiktaş, 'Ferrari' davasını kaybetti

Beşiktaş'ın karar eline ulaştıktan sonra 30 gün içinde ödemeyi yapması gerekiyor

17 Ekim 2012 01:13

 

Beşiktaş'ın eski futbolcusu Matteo Ferrari'nin siyah-beyazlı kulübe açtığı dava sonuçlandı. Uluslararası Spor Mahkemesi (CAS) Beşiktaş'ın İtalyan oyuncuya 7.5 milyon Euro ödemesine karar verdi.
 
Bu karar hakkında hurriyet.com.tr'ye açıklamalarda bulunan Ahmet Nur Çebi şunları söyledi: Evet karar doğru, davayı kaybettik. Aslında ödememiz gereken para 7.5 milyon Euro ama o faizleri ile birlikte 8 milyon Euro'yu bulacak. Yazı bir kaç gün içerisinde bize ulaşır. Yazı geldikten sonra da 30 gün içinde bu parayı ödememiz gerekiyor. Bu parayı taksite bölemeyiz. Paranın hepsini bir kerede ödemek zorundayız...

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