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Spor

Ferrari Beşiktaş'tan 15 milyon euro istedi

Siyah-Beyazlı kulübün bugünkü gündem maddeleri arasında Matteo Ferrari davası vardı

29 Mayıs 2012 02:07

Beşiktaş ile davalı olan Matteo Ferrari, siyah-beyazlı kulüpten davayı geri çekmek için 15 milyon euro talep etti.

İtalyan oyuncu 2009-2010 sezonu başında Genoa Kulübü’nden 4.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer edilmişti. Yıllık 2.5 milyon Euro ücret alan İtalyan oyuncu 2011-2012 sezonu başında sözleşmesini tek taraflı feshetmiş ve İstanbul’dan ayrılmıştı. Bu gelişmenin ardından Ferrari Beşiktaş Kulübü’ne mağdur olduğu gerekçesi ile CAS nezdinde 7 milyon 700 bin Euro’luk bir dava açmıştı. Beşiktaş Kulübü de bu gelişme sonrası Matteo Ferrari’ye 7 milyon 750 bin Euro’luk karşı dava açmıştı. 
 
Bugün Beşiktaş’ın Akaretler’deki kulüp binasına gelen Ferrari’nin avukatı ve menajeri, Siyah-Beyazlı yönetim ile anlaşmak için masaya oturdu. Yaklaşık altı saat süren toplantıda davanın kapanması için ilk olarak Ferrari’nin avukatı istedikleri bedeli ortaya koydu. Edinilen bilgiye göre bu bedel tam tamına 15 milyon euroydu. 
 
Bugün yapılan görüşmede Mateo Ferrari’nin avukatlarının siyah-beyazlı kulüpten davayı geri çekip karşılıklı anlaşmak için 15 milyon euro talep ettiği öğrenildi. Avukatlar bu rakamı Ferrari’nin alacakları ve faizler sonucu ortaya çıkan rakam olarak dayattıkları belirtildi. 
 
Bu teklif karşısında siyah-beyazlı yönetim şaşkına dönerken uzlaşma konusunda görüşmelerin tıkandığı öğrenildi. Cuma gününe kadar yapılacak görüşmeler sonrası siyah-beyazlı kulübün bu rakamı 7 milyon euro seviyelerine çekip, ödemeyi de taksitlendirmeye çalıştığı kaydedildi.
 

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