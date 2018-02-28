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Futbol

Beşiktaş, Fenerbahçe galibiyeti sonrası "Mini mini bir kuş donmuştu" şarkısını çalan kişinin görevine son verdi

"Mini mini bir kuş" şarkısının çalacağından kimsenin haberi yoktu"

28 Şubat 2018 18:04

Beşiktaş Basın Sözcüsü Metin Albayrak, Fenerbahçe maçında "Mini mini bir kuş donmuştu pencereme konmuştu" şarkısını çalan kişinin görevine son verildiğini açıkladı.

"Mini mini bir kuş" şarkısının çalacağından kimsenin haberi yoktu. Anonsu yapan kişiyi de işten çıkardık. Ligdeki çekişmenin sezon sonuna kadar devam edeceğine inanıyorum. Şenol Güneş ile hiçbir sorunum yok. Bizi içeriden yıkmak ve başarısız göstermek için yaplan spekülasyon olarak görüyorum. Sezon sonu şampiyon olmasak da Şenol Güneş ile devam edeceğiz. Şenol Güneş ile hiçbir problemimiz yok. İki sene daha gönül odaklı bir anlaşmamız var. Quaresma derbide çok istekliydi. Takımın kıvılcımını yakan isim oldu. Hem Ziraat Türkiye Kupası'nı hem de Spor Toto Süper Lig'i biz kazanacağız."

(Milliyet)

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