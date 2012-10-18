Beşiktaş Belediye Başkanı: Esnaf rahat olsun, masalar kalkmıyor

Beşiktaş Belediye Başkanı İsmail Ünal, Beyoğlu'nda olduğu gibi Beşiktaş'ta da sokaktaki masaların kaldırılacağı iddialarını yalanladı. Ünal, "Esnaf rahat olsun, masalar kalkmıyor" dedi

Belediye Başkanı Ünal, NTV'ye yaptığı yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Beşiktaş farklı bir yer. Kültür ve sanatın başkenti olan Beşiktaş'ta, o bölgede balık pazarımız var. Orada yıllardır, yüzyıla varan mekanlar var. Ve onların önlerinde de bir takım düzenlemeler yapıyoruz. Orada restoranlar var.

Zemin malzemelerindeki bozukluklar nedeniyle, o bölgenin esnafıyla yaptığımız toplantılar doğrultusunda, içeriğini değiştirmeden düzenlemeler yapıyoruz.

Bu kesinlikle halkın daha rahat yürüyebilmeleri için, dokuya uygun yapılan bir düzenleme. Kesinlikle masalar ve sandalyeler değişmiyor. İnsanların yaşamının güzenliği olan masa uygulamasından vazgeçmiyoruz.

Beşiktaş'ta esnafımız rahat ve huzurlu olsun, masalar kalkmıyor. Beşiktaş'a insanlar rahat bir nefes almaya geliyor."