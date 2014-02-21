Galatasaray'a, Beşiktaş derbisi öncesi milyon dolarlık prim

Galatasaray Teknik Direktörü Roberto Mancini, Beşiktaş derbisi ve Şampiyonlar Ligi'ndeki Chelsea maçları için özel paket prim belirledi ayrıca Beşiktaş maçının kadrosunda sürpriz bir değişiklik yaptı.

Mancini, MP Antalyaspor karşılaşmasında kritik hatalar yapan yeni transfer Arjantinli Burdisso'yu, Beşiktaş derbisi kadrosuna almadı. 20 kişilik kadro yer almayan ikinci yabancı oyuncu ise Lucas Ontivero. Kamerunlu defans oyuncusu Chedjou ise derbi kadrosunda yer aldı.

Geri kalan yabancı oyunculardan hangi ikisinin kadroya alınmayacağı ise yarın belli olacak.

Galatasaray'dan derbiye özel prim

Öte yandan Galatasaray, Beşiktaş derbisi ve Chelsea karşısında alınacak tur biletini aynı prim paketi altında topladı.

Sarı kırmızılı yönetim, Beşiktaş galibiyeti ve Chelsea karşısında alınacak tur primini 1 milyon Dolar olarak belirledi. Cimbom, derbiyi kazanıp Chelsea'yi eler ise yönetim takıma toplam 1 milyon Dolar prim dağıtacak

Ayrıca saat 17.00'de başlayan ve az önce sona eren idmanda Drogba, antrenör Tugay Kerimoğlu ile özel bir çalışma ve ardından şut antrenmanı yaptı. Oldukça neşeli geçtiği belirtilen idmanda Drogba'nın attığı gollerle moral bulduğu belirtildi