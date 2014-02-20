Galatasaraylı Gökhan Zan'dan Felipe Melo'ya: 'Bize saygı duyacaksın'

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda, ikili mücadele sonrası Gökhan Zan ile Felipe Melo arasında tansiyon yükseldi. Antrenmanı terk eden ikili arasındaki diyalog etraftan da duyuldu.

DHA'dan Serhan Türk'ün haberine göre, Gökhan Zan'ın, Brezilyalı oyuncuya "Dikkatli olalım, her şeyden önce birbirimize saygılı olalım. Siz bize saygı duymuyorsunuz, biz sizi başımızın üzerinde tutuyoruz. Siz de bize saygı duyacaksınız. Biz size saygı gösteriyoruz, siz de bize gösterin" diye bağırdı. Sambacı ise takım arkadaşına Portekizce cevap verdi.

Kavganın eşiğinden dönen ikili, takım arkadaşlarından önce antrenmanı terk ederek soyunma odasının yolunu tuttu. Önce Gökhan Zan, sonra Melo içeri girdi. Yardımcı antrenör Tugay Kerimoğlu ise oyuncuların peşinden soyunma odasına gitti.

Gökhan Zan, antrenmanın başında da teknik direktör Roberto Mancini'nin uyarılarına el hareketi yaparak cevap vermişti.