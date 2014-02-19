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Spor

'Stat kirası gecikti' diyen Kasımpaşa, Beşiktaş'ın sözleşmesini feshetti!

Kasımpaşa, kira bedelinin geciktiği gerekçesiyle, Beşiktaş ile olan stadyum anlaşmasını feshetme kararı aldı

19 Şubat 2014 16:53

Yeni stadı Vodafone Arena inşaat aşamasında olan ve iç saha maçlarının bazılarını Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynayan Beşiktaş, lacivert beyazlı ekibin 'kira gecikmesi' nedeniyle sözleşmeyi tek taraflı feshetmesinin ardından maçlarını Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynayacak.

Yeni stat inşaat halinde olan Beşiktaş, bu sezon ilk maçlarını Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynadıktan sonra, sezon başında Kasımpaşa Spor Kulübü ile yapılan anlaşma gereği iç saha maçlarını Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda oynamaya başlamıştı.

Ancak, Kasımpaşa – Beşiktaş maçında yaşanan gerilim, iki kulüp yönetimi arasında demeç krizine dönüşmüştü.

Beşiktaş’tan yapılan yazılı açıklamada, stadyumun kira bedelinin ödenmesinde 1 ve 3 günlük iki gecikme öne sürülerek Kasımpaşa Spor Kulübü tarafından feshedildiği bildirildi.

Beşiktaş’tan yapılan açıklama şöyle:

Kasımpaşa Spor Kulübü Derneği ile imzalanan stadyum kiralama sözleşmesi tek taraflı olarak feshedilmiştir.

Kasımpaşa Spor Kulübü Derneği ile Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. arasında imzalanan 2013/2014 futbol sezonu ile sınırlı stadyum kiralama sözleşmesi, kira bedelinin ödenmesinde 1 ve 3 günlük iki gecikme öne sürülerek Kasımpaşa Spor Kulübü Derneği tarafından tek taraflı fesh edilmiştir.

Beşiktaş Futbol A Takımı, 2013/2014 sezonunda kalan iç saha maçlarını Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda oynayacaktır.

Kamuoyununun bilgilerine saygılarımızla sunarız.

 

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