Beşiktaş-Benfica maçının biletleri satışa çıktı

Beşiktaş'ın, UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda Benfica ile 23 Kasım Çarşamba günü yapacağı maçın biletleri satışa sunuldu.
Beşiktaş'ın, UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda Portekiz'in Benfica ekibiyle 23 Kasım Çarşamba günü yapacağı maçın biletleri satışa sunuldu.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Vodafone Arena'da saat 20.45'te başlayacak karşılaşma için kağıt bilet satışı yapılmayacağı, passolig uygulamasının geçerli olacağı kaydedildi.
Karşılaşmanın biletlerinin fiyatları
1. Kategori: 395 lira
2. Kategori: 365 lira
3. Kategori: 325 lira
4. Kategori: 300 lira
5. Kategori: 260 lira
6. Kategori: 220 lira
7. Kategori: 140 lira
8. Kategori: 130 lira
VIP: 800 lira
1903 A-E Blok: 800 lira
1903 B-D Blok: 850 lira
1903 C Blok: 900 lira