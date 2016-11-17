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Spor

Beşiktaş-Benfica maçının biletleri satışa çıktı

Şampiyonlar Ligi B Grubu'ndaki karşılaşmada biletler 130 ila 800 lira arasında değişiyor

17 Kasım 2016 15:02

Beşiktaş'ın, UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda Benfica ile 23 Kasım Çarşamba günü yapacağı maçın biletleri satışa sunuldu.

Beşiktaş'ın, UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda Portekiz'in Benfica ekibiyle 23 Kasım Çarşamba günü yapacağı maçın biletleri satışa sunuldu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Vodafone Arena'da saat 20.45'te başlayacak karşılaşma için kağıt bilet satışı yapılmayacağı, passolig uygulamasının geçerli olacağı kaydedildi.

Karşılaşmanın biletlerinin fiyatları

1. Kategori: 395 lira

2. Kategori: 365 lira

3. Kategori: 325 lira

4. Kategori: 300 lira

5. Kategori: 260 lira

6. Kategori: 220 lira

7. Kategori: 140 lira

8. Kategori: 130 lira

VIP: 800 lira

1903 A-E Blok: 800 lira

1903 B-D Blok: 850 lira

1903 C Blok: 900 lira

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