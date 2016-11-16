Beşiktaş'ta Aboubakar alarmı

Vincent Aboubakar, 2017 ocak ayında düzenlenecek Afrika Kupası nedeniyle, Beşiktaş'ın oynayacağı 6 maçı kaçırabilir. Kamerunlu futbolcu, ülkesinin turnuvada finale kalması halinde yaklaşık 1 ay siyah beyazlı formayı giyemeyecek.



Beşiktaş'ın 1 yıllığına Porto'dan kiraladığı Vincent Aboubakar, son maçlardaki performansı ve attığı gollerle ilk 11'in değişmez isimlerinden oldu.



ntvspor'un haberine göre; sezonun geride kalan bölümünde 12 maçta görev yapan ve takımına 3 gol-1 asistlik katkı sağlayan 24 yaşındaki futbolcu, Afrika Uluslar Kupası nedeniyle formasından yaklaşık 1 ay uzak kalacak.

14 Ocak-5 Şubat tarihleri arasında Gabon'da gerçekleştirilecek turnuvada Kamerun kadrosunda yer alması beklenen 24 yaşındaki oyuncu, ülkesinin finale kalması halinde Beşiktaş'ın oynayacağı 6 maçta görev yapamayacak.

Hangi maçlarda oynayamayacak?

Aboubakar, turnuva öncesi kamp dönemi de gözönüne alındığında, ilk olarak 8 Ocak'daki Osmanlıspor-Beşiktaş maçında oynayamayacak.

Golcü futbolcu, grup aşamasının tamamlanacağı 22 Ocak'a kadar Türkiye Kupasındaki Darıca Genlerbirliği ve Kayserispor karşılaşmasının yanı sıra, Süper Lig'de Alanyaspor ve Konyaspor maçlarında takımını yalnız bırakacak.



Aboubakar, Kamerun'un finale çıkması durumunda ise Süper Lig'in 20. haftasındaki Karabükspor-Beşiktaş maçında da formasını giyemecek.

Toplamda 6 maç takımından uzak kalacak olan 24 yaşındaki oyuncu, ligin 21. haftasındaki Akhisar Belediyespor maçı ile birlikte yeniden formasına kavuşacak.

Devre arası transfer döneminde durum değerlendirmesi yapacak olan yönetim kurulu, teknik heyetin raporu doğrultusunda kadrosuna yeni bir forvet oyuncusu katabilir.