T24 LogoT24 Logo
Spor

Caner Erkin'e dönüş yolu kapandı

Inter'in en büyük hissedarı olan Erick Thohir, mavi-siyahlıların sezon sonu yapılanmaya gideceğini söyledi

17 Kasım 2016 14:43

Inter'in en büyük hissedarı olan Endonezyalı iş adamı Erick Thohir, kiralık oyuncuların dönüşlerinin zor olduğunu dile getirdi.

Kadroda düşünmedikleri isimlerle yollarını ayıracaklarını beliren Thohir, Caner Erkin'le ilgili gelecek planları hakkında da bir açıklamada bulundu.

Şu anda farklı takımlarda oynayan bir çok kiralık oyuncuları olduğunu ifade eden Thohir, bu isimlerin takıma geri dönüşlerinin de zor olduğunu belirtti.

Bu açıklamaların ardından Caner Erkin'in Inter'e geri dönüşünün mümkün olmadığı aktarılırken siyah-beyazlıların yıldız oyuncunun satın alma opsiyonunu kullanarak bonservisiyle kadrosuna katacağı belirtildi.

 

Satın alma opsiyonu 1 milyon Euro

 

Bilindiği üzere Beşiktaş Nisan ayının sonuna kadar 1 milyon Euro ödediği takdirde Caner'i kadrosuna katabilecek.

ETİKETLER

Caner ErkinErick ThohirInter

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Sarı Saltuk Köprüsü'nde güvenlik kamerasına yansıyan kişinin Gülistan Doku olduğu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24