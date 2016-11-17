Caner Erkin'e dönüş yolu kapandı

Inter'in en büyük hissedarı olan Endonezyalı iş adamı Erick Thohir, kiralık oyuncuların dönüşlerinin zor olduğunu dile getirdi.

Kadroda düşünmedikleri isimlerle yollarını ayıracaklarını beliren Thohir, Caner Erkin'le ilgili gelecek planları hakkında da bir açıklamada bulundu.



Şu anda farklı takımlarda oynayan bir çok kiralık oyuncuları olduğunu ifade eden Thohir, bu isimlerin takıma geri dönüşlerinin de zor olduğunu belirtti.



Bu açıklamaların ardından Caner Erkin'in Inter'e geri dönüşünün mümkün olmadığı aktarılırken siyah-beyazlıların yıldız oyuncunun satın alma opsiyonunu kullanarak bonservisiyle kadrosuna katacağı belirtildi.

Satın alma opsiyonu 1 milyon Euro

Bilindiği üzere Beşiktaş Nisan ayının sonuna kadar 1 milyon Euro ödediği takdirde Caner'i kadrosuna katabilecek.