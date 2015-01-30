Beşiktaş Belediyesi’nden Trans Misafirhanesi’ne ücretsiz sağlık desteği

Zor durumdaki ve yaşlı trans kadınların kalması için İstanbul LGBTİ’nin açtığı ve geçtiğimiz günlerde Trans Melekler’in katkılarıyla genişletilen Trans Misafirhanesi’ne bir destek de Beşiktaş Belediyesi’nden geldi. Beşiktaş Belediyesi sosyal hizmet ve sağlık hakkı kapsamında misafirhanede kalan trans kadınlara ücretsiz ve anonim sağlık hizmeti sunmaya başladı. Her ay periyodik olarak gerçekleştirilmesi planlanan sağlık taramalarının ilki bugün gerçekleştirildi. Belediyenin sağlık personeli misafirhaneye gelerek trans kadınları sağlık kontrolünden geçirdi.



Sedef Çakmak: Sağlık ve barınma hakkı iki temel mesele



Kaosgl.com’da yer alan habere göre, sağlık taramasını bizzat denetleyen Beşiktaş Belediye Başkanı danışmanlarından SPoD LGBTİ aktivisti Sedef Çakmak çalışmalarına ilişkin KaosGL.org’a açıklamalarda bulundu. LGBTİ’lerin eşit yurttaşlık mücadelesine Beşiktaş Belediyesi olarak destek olmaya devam edeceklerini kaydeden Çakmak sözlerine şöyle devam etti:



“Sağlık ve barınma LGBTİ hareketi için de en önemli iki konudan birisi. Her ne kadar Tarlabaşı Beşiktaş Belediyesi sınırları içerisinde olmasa da LGBTİ meselesi tüm İstanbul’u ister istemez kapsıyor. Biz de LGBTİ dostu bir belediye olma yolunda ilerlediğimiz için sağlık hizmetlerimizi bu alanda ihtiyaç duyan arkadaşlarımıza ulaştırmaya çalışacağız.”



‘Beşiktaş Belediyesi LGBTİ hakları için çalışmaya devam edecek’



Sağlık taraması ile başlayan hizmetlerinin ileride genişleyerek devam etmesini planladıklarını da vurgulayan Çakmak, “Beşiktaş Belediyesi’nde LGBTİ haklarına ilişkin eğitim çalışmalarımız da devam ediyor. Başkanımız ve yardımcıların da katılımıyla eğiitm çalışması yaptık. Bizim için çok zihin açıcıydı” dedi.



Çakmak son olarak Beşiktaş Belediyesi’nde LGBTİ’lerin ihtiyaçları yönünde çalışmaların devam edeceğini de vurgulayarak, belediyenin çeşitli müdürlüklerine alanlarına ilişkin ayrı eğitim çalışmaları yapacaklarını da müjdeledi.



Beşiktaş Belediyesi sosyal yardımından trans kadınlar da faydalanıyor



İstanbul LGBTİ’nin yerel yönetim politika sorumlusu ve aynı zamanda Beşiktaş Belediyesi çalışanı Ejder Narsap da Beşiktaş Belediyesi’nde yaşayan, ihtiyaç sahibi üç trans kadına sosyal yardım desteğinde bulunduğunu hatırlattı. Bu sosyal yardımın aslında olması gereken bir hizmet olduğunu da söyleyen Narsap şöyle konuştu:



“Trans Misafirhanesi’nin sağlık ihtiyacını belirledikten sonra Beşiktaş Belediyesi ile iletişime geçtik ve belediye bu konuda yardımcı olacağını söyledi. Bugün de bunun sonucunu görüyoruz.”



Narsap, trans kadınların yerel yönetimlere ve sosyal yaşama katılımının da çok önemli ve gerekli olduğunu belirterek, “Önümüzdeki günlerde belediyenin de desteğiyle misafirhaneye dönük sosyal ve kültürel etkinlikler de yapmayı planlıyoruz” ifadelerini kullandı.