T24 LogoT24 Logo
Gündem

Beşiktaş Belediyesi'nde iki yönetici daha görevden uzaklaştırıldı

Beşiktaş Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Mürvet Günday ile Zabıta Müdürü Selçuk Bartınlı, İçişleri Bakanlığı'nın yürüttüğü soruşturma çerçevesinde açığa alındı

17 Ocak 2018 23:48

İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen, Murat Hazinedar'ın da görevden alındığı soruşturma kapsamında Beşiktaş Belediyesi'nden iki yöneticinin daha görevden uzaklaştırıldığı bildirildi. Açığa alınan yöneticilerin Kültür Daire Başkanı Mürvet Gündar ile Zabıta Müdürü Selçuk Bartınlı olduğu kaydedildi.

TIKLAYIN-CHP'li Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar da görevden uzaklaştırıldı

Sözcü'de yer alan habere göre, Beşiktaş Belediyesi'nde Başkan Murat Hazinedar'ın ardından iki yönetici daha açığa alındı. İçişleri Bakanlığı'nın yürüttüğü soruşturma çerçevesinde açığa alınan yöneticilerin Kültür Daire Başkanı Mürvet Gündar ile Zabıta Müdürü Selçuk Bartınlı olduğu bildirildi.

CHP’li Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar, İçişleri Bakanlığı tarafından 4 Ocak günü görevinden alınmıştı. Hazinedar ile birlikte Meclis üyeleri Hüseyin Avni Sipahi ve Çetin Kırışgil de görevden uzaklaştırılmıştı.

İçişleri Bakanlığı, Hazinedar’ın görevden alınma gerekçelerini; belediye hizmetlerinin zorunlu bağışa tabi tutularak iş sahiplerinden zorla para alınması, usulsüz ihale ve ruhsat verilmesi, kamu malının özel şahısların menfaatine kullandırılması ve bunun karşılığında haksız menfaat temin edilmesi olarak açıklamıştı.

ETİKETLER

Beşiktaş BelediyesiKültür Daire Başkanı Mürvet GündarZabıta Müdürü Selçuk Bartınlıİçişleri Bakanlığı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: Gençlerin çoğunluğu ‘Bu siyasetçiler ve...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

İsrail gazetesinden Hakan Fidan makalesi: "Süleymani yerin üç arşın altında...

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24