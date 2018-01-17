Beşiktaş Belediyesi'nde iki yönetici daha görevden uzaklaştırıldı

İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen, Murat Hazinedar'ın da görevden alındığı soruşturma kapsamında Beşiktaş Belediyesi'nden iki yöneticinin daha görevden uzaklaştırıldığı bildirildi. Açığa alınan yöneticilerin Kültür Daire Başkanı Mürvet Gündar ile Zabıta Müdürü Selçuk Bartınlı olduğu kaydedildi.

TIKLAYIN-CHP'li Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar da görevden uzaklaştırıldı

Sözcü'de yer alan habere göre, Beşiktaş Belediyesi'nde Başkan Murat Hazinedar'ın ardından iki yönetici daha açığa alındı. İçişleri Bakanlığı'nın yürüttüğü soruşturma çerçevesinde açığa alınan yöneticilerin Kültür Daire Başkanı Mürvet Gündar ile Zabıta Müdürü Selçuk Bartınlı olduğu bildirildi.

CHP’li Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar, İçişleri Bakanlığı tarafından 4 Ocak günü görevinden alınmıştı. Hazinedar ile birlikte Meclis üyeleri Hüseyin Avni Sipahi ve Çetin Kırışgil de görevden uzaklaştırılmıştı.

İçişleri Bakanlığı, Hazinedar’ın görevden alınma gerekçelerini; belediye hizmetlerinin zorunlu bağışa tabi tutularak iş sahiplerinden zorla para alınması, usulsüz ihale ve ruhsat verilmesi, kamu malının özel şahısların menfaatine kullandırılması ve bunun karşılığında haksız menfaat temin edilmesi olarak açıklamıştı.