Beşiktaş Belediyesi'nden ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek desteği

Beşiktaş’ta, ihtiyaç sahiplerine günlük sıcak yemek ulaştıran aşevini ziyaret eden Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, "Günde 5 bin adet yemek kapasiteli aşevimiz ile Beşiktaş’ta ihtiyacı olan herkesin yanındayız’’ dedi.

Akpolat ihtiyaç sahipleri için üretime geçen Aşevi hakkında şunları söyledi:

‘’Ekonomik sıkıntıların derinleştiği, üst üste gelen zamların hepimizin hayatını zorlaştırdığı bir dönemdeyiz. Kara kışın etkilerini, bu yıl hep beraber daha derinden hissettiğimiz günler yaşıyoruz. Biz Beşiktaş Belediyesi olarak, komşularımızı bu ekonomik sıkıntılardan bir nebze olsun koruyabilmek için çözüm yolları geliştirmeye çalışıyoruz. Beşiktaş’a yepyeni bir Aşevi kazandırdık. Günde 5 bin adet yemek kapasiteli aşevimizde profesyonel bir ekip tarafından üretilen ve hijyen şartlarına uygun olarak paketlenen yemekler, her sabah saat 7’de dağıtıma çıkarılıyor.”

“Her gün ihtiyaç sahibi ailelere, kreşlere, öğrenci yurtlarına, Gençlik Merkezimize, Kadın Koordinasyon Merkezimize, Engelli Koordinasyon Merkezimize yemek ikramında bulunuyoruz. Yine aşevimizde hazırlanan sıcak çorbaları, Mobil Öğrenci’Ye aracımız ile günde en az bin üniversite öğrencisine ulaştırıyoruz. Ayrıca, Covid-19 karantinasındaki ihtiyaç sahibi komşularımıza 10 gün boyunca yemek gönderimi yapıyoruz. Talep olduğunda taziye evlerine de aşevimizden yemek çıkarıyoruz. Beşiktaş Belediyesi olarak ihtiyacı olan tüm komşularımızın yanındayız ve omuz omuza kara kışla mücadele etmeye devam edeceğiz’’ (DHA)