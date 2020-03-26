Beşiktaş Belediyesi'Nden esnaf, öğrenci ve veliler için ekonomik destek paketi

Beşiktaş Belediyesi, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı ekonomik destek programını açıkladı. Buna göre, salgın süresince iş yeri kiraları alınmayacak, belediye bağlı yurtlarda kalan öğrenciler ve kreşlerden ücret talep edilmeyecek.
Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, salgın nedeniyle geçici bir süreliğini hizmetlerini durduranlar için bir ekonomik destek paketi hazırladıklarını belirterek, "Bu zorlu süreci hep beraber el birliğiyle aşacağız" dedi.
Paket kapsamında alınan kararlar şöyle:
- Salgınla mücadele kapsamında işletmelerini kapamak zorunda kalan esnafımızdan ve tezgâhlarını açamayan seyyar satıcılarımızdan 'işgaliye bedeli' alınmayacak.
- Kiracımız olan ve faaliyetleri durdurulan işletmelerden kira alınmayacak.
- Yurtlarımızda kalan öğrencilerimizden ücret alınmayacak.
- Kreşlerimize gelen çocuklarımızdan ise bu süreç boyunca ücret talep edilmeyecek.