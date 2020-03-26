Beşiktaş Belediyesi'Nden esnaf, öğrenci ve veliler için ekonomik destek paketi

Beşiktaş Belediyesi, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı ekonomik destek programını açıkladı. Buna göre, salgın süresince iş yeri kiraları alınmayacak, belediye bağlı yurtlarda kalan öğrenciler ve kreşlerden ücret talep edilmeyecek.

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, salgın nedeniyle geçici bir süreliğini hizmetlerini durduranlar için bir ekonomik destek paketi hazırladıklarını belirterek, "Bu zorlu süreci hep beraber el birliğiyle aşacağız" dedi.

Paket kapsamında alınan kararlar şöyle: