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Spor

Beşiktaş Başkanı Orman: Tartışılmayacak bir hocayla anlaşacağız

Slaven Bilic'in 500 bin Euro'luk tazminatı nedeniyle sezon sonunda gönderileceği öğrenildi

21 Mayıs 2015 12:44

Teknik Direktör Slaven Bilic'in geleceği hakkında konuşan Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, “Geçmişteki problemli ayrılıklardan olmayacak. Sezon sonu da tartışılmayacak bir hoca ile anlaşacağız” dedi.

Teknik dirökter Slaven Bilic’in takımdan gönderilmesi konusunda Hürriyet gazetesinden İsmail Er’e konuşan Beşiktaş Başkanı Fikret Orman kurumsal duruşlarına yakışır bir veda yapacaklarını belirtti.

Kulübün geçmişteki gibi problemli ayrılıklara imza atmayacağını vurgulayan Fikret Orman ‘lig bitmeden görevine son verileceği’ iddialarının doğru olmadığını dile getirdi. Ayrılığın kesinlikle sezon sonunda gerçekleşeceğini söyleyen Başkan Fikret Orman şunları söyledi:

 

‘2 önemli maç var’

 

“Bu ayrılık Beşiktaş’a yakışır bir şekilde olacak. Yeniteknik direktör konusuna gelince... Şu an takımımızın Süper Lig’de oynayacağı 2 önemli karşılaşması, şampiyonlar ligi iddiası ve başında bir hocası var. Sezon bitince Beşiktaş’a yakışacak ve kesinlikle tartışılmayacak bir hoca ile anlaşma sağlayacağız. Bu teknik direktör yeni sezonda, yeni stadımızda yakalayacağımız başarıların da mimarlarından biri olacak.”

 

4 saatte oybirliğiyle

 

Beşiktaş’ın dünkü teknik direktör mesaisi sabah başladı. Saat 09.00’da kulübe gelen Fikret Orman önce Ahmet Nur Çebi, Mete Vardar ve Erdal Torunoğulları ile telefonda görüştü ve ardından yönetim kurulunu 14.30’da Akaretler’deki kulüp binasında toplantıya çağırdı. Bazı isimler, Bilic’in hemen gönderilmesi gerektiğini söyledi.

Toplantıda Bilic’in şimdi gönderilmesi halinde, sözleşmesindeki opsiyon maddesi nedeniyle doğacak tazminat gündeme geldi. Toplantının başlamasından yaklaşık 4 saat sonra yönetime bir konuşma yapan Orman, oybirliği ile alınan kararı açıkladı ve “Sezon sonu göndereceğiz” dedi.

 

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