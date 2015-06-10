Beşiktaş Başkanı ile Şenol Güneş tekrar bir araya gelecek

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ve teknik direktör Şenol Güneş, yarın tekrar bir araya gelerek ikinci görüşmeyi gerçekleştirecek. Güneş, henüz kesin bir anlaşmanın olmadığını ama aradaki pürüzlerin giderilebileceğini açıkladı.

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Slaven Bilic'ten boşalan teknik direktörlük koltuğu için adaylar arasında en somut adımları attığı Şenol Güneş ile anlaşma zemini arıyor.

Dün ilk görüşmeyi yapan ve toplantıda konuştukları şartları değerlendirmek için birbirine zaman veren ikili, yarın tekrar bir araya geliyor.

DHA'ya konuşan Şenol Güneş, Beşiktaş ile olan görüşmelerde sıkıntılı bir durum olmadığını ve yarın tekrar bir araya geleceklerini söyledi.

Beşiktaş ile anlaşıp anlaşmadığı konusunda ise Şenol Güneş, "Beşiktaş ile görüştük ve fikir alışverişinde bulunduk. Başkan bize, biz de ona fikirlerimizi söyledik. 'Tam olarak anlaştık' diyemeyiz ama aradaki pürüzler halledilemeyecek şeyler değil. Başkan Fikret Orman ile yarın tekrar bir araya geleceğiz ve o görüşmeden sonra tablo daha da netleşir. Ama sıkıntılı bir durum görünmüyor" diye konuştu.