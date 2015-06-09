Bilic imzayı attı: West Ham da Beşiktaş gibi kült bir kulüp

Beşiktaş’tan ayrılan Hırvat teknik adam Slaven Bilic Premier Lig ekibi West Ham United ile anlaştı. Siyah beyazlı kulüpten ayrılmasıyla birçok takımla ismi anılan c

İngiliz ekibi bugün yeni hocanın açıklanacağını belirtmişti ve resmi internet sitesinden gelen açıklamayla Hırvat hoca yeni takımının başına geçti. Slaven Bilic, İngiliz takımından yıllık 3 milyon sterlin alacak.

Hırvat teknik adam 1996-97 sezonunda West Ham United forması giymişti.

Çok özel bir kulüp

İmzanın ardından konuşan Bilic'in açıklamaları şu şekilde:

"West Ham United'a geri döndüğüm için çok mutluyum. Dünyanın en büyük liginde olmak heyecan verici. Burada West Ham ile büyük takımlara karşı mücadele edecek olmam büyük bir fırsat.

West Ham'ın en son başında olduğum Beşiktaş gibi çok özel bir takım olduğunu hatırlıyorum. Bu tür kült takımları seviyorum. Bu takımın büyük olmasıyla ilgili değil.

Burada oynadığım zamanlar kendimi evimde gibi hissederdim. Şimdi, kulübe ve taraftarlara kendimi ispatlama zamanım geldi.

Başkan ve yöneticilerle konuştuğumda onların başarı için ne kadar kararlı olduğunu gördüm.

West Ham taraftarlarına şunu söyleyebilirim; başarı için elimden gelenin en iyisini yapacağım ve harika işler çıkaracağız."