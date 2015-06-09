T24 LogoT24 Logo
Spor

Bilic imzayı attı: West Ham da Beşiktaş gibi kült bir kulüp

Slaven Bilic, İngiliz takımından yıllık 3 milyon sterlin alacak

09 Haziran 2015 20:06

Beşiktaş’tan ayrılan Hırvat teknik adam Slaven Bilic Premier Lig ekibi West Ham United ile anlaştı. Siyah beyazlı kulüpten ayrılmasıyla birçok takımla ismi anılan c

İngiliz ekibi bugün yeni hocanın açıklanacağını belirtmişti ve resmi internet sitesinden gelen açıklamayla Hırvat hoca yeni takımının başına geçti. Slaven Bilic, İngiliz takımından yıllık 3 milyon sterlin alacak.

Hırvat teknik adam 1996-97 sezonunda West Ham United forması giymişti.

 

Çok özel bir kulüp

 

İmzanın ardından konuşan Bilic'in açıklamaları şu şekilde:

"West Ham United'a geri döndüğüm için çok mutluyum. Dünyanın en büyük liginde olmak heyecan verici. Burada West Ham ile büyük takımlara karşı mücadele edecek olmam büyük bir fırsat.

West Ham'ın en son başında olduğum Beşiktaş gibi çok özel bir takım olduğunu hatırlıyorum. Bu tür kült takımları seviyorum. Bu takımın büyük olmasıyla ilgili değil.

Burada oynadığım zamanlar kendimi evimde gibi hissederdim. Şimdi, kulübe ve taraftarlara kendimi ispatlama zamanım geldi.

Başkan ve yöneticilerle konuştuğumda onların başarı için ne kadar kararlı olduğunu gördüm.

West Ham taraftarlarına şunu söyleyebilirim; başarı için elimden gelenin en iyisini yapacağım ve harika işler çıkaracağız."

 

ETİKETLER

slaven bilicwest hamimzabeşiktaşhaber

İlgili Haberler

Bilic, Beşiktaş taraftarına üçlü çektirerek veda etti

Beşiktaş ile yollarını ayıran teknik direktör Slaven Bilic, İstanbul'dan ayrıldı

'Bilic, West Ham’la anlaştı'

Bilic 1996-97 sezonunda futbolcu olarak West Ham formasını giymişti

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

Hafter Türkiye ve Rusya'nın çağrısını kabul etti; Libya'da ateşkes başladı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24