'Bilic, West Ham’la anlaştı'

Beşiktaş'la bağlarını koparan Slaven Bilic, Premier League ekiplerinden West Ham’la anlaştığı öne sürüldü.

Hürriyet'ten Koray Durkal'ın haberine göre, Hırvat teknik adama yakın kaynaklardan edindiğimiz bilgiye göre kulübün sahipleri David Sullivan, David Gold ve başkan yardımcısı Karren Brady ile görüşen Bilic, İngiliz ekibine “evet” dedi. Beşiktaş’ı çalıştırdığı dönemde de adı sıkça İngiliz kulübüyle anılan Bilic’in 3 yıllık sözleşmeyi kabul ettiği ve resmi imzanın Çarşamba günü atacağı bildirildi.

Bilic bu anlaşma ile 1996-97 sezonunda futbolcu olarak formasını giydiği West Ham’a yaklaşık 20 yıl sonra teknik direktör olarak dönmüş olacak.

Slaven Bilic, West Ham'da forma giydiği dönemde takımın en önemli oyuncularından biriydi. Bilic o dönem takımın kümede kalmasını sağlayan aktörlerden biri oldu ve taraftarların en sevdiği isimler arasına girmeyi başardı.