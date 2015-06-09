T24 LogoT24 Logo
Spor

'Bilic, West Ham’la anlaştı'

Bilic 1996-97 sezonunda futbolcu olarak West Ham formasını giymişti

09 Haziran 2015 14:51

Beşiktaş'la bağlarını koparan Slaven Bilic, Premier League ekiplerinden West Ham’la anlaştığı öne sürüldü.

Hürriyet'ten Koray Durkal'ın haberine göre, Hırvat teknik adama yakın kaynaklardan edindiğimiz bilgiye göre kulübün sahipleri David Sullivan, David Gold ve başkan yardımcısı Karren Brady ile görüşen Bilic, İngiliz ekibine “evet” dedi. Beşiktaş’ı çalıştırdığı dönemde de adı sıkça İngiliz kulübüyle anılan Bilic’in 3 yıllık sözleşmeyi kabul ettiği ve resmi imzanın Çarşamba günü atacağı bildirildi.

Bilic bu anlaşma ile 1996-97 sezonunda futbolcu olarak formasını giydiği West Ham’a yaklaşık 20 yıl sonra teknik direktör olarak dönmüş olacak.

Slaven Bilic, West Ham'da forma giydiği dönemde takımın en önemli oyuncularından biriydi. Bilic o dönem takımın kümede kalmasını sağlayan aktörlerden biri oldu ve taraftarların en sevdiği isimler arasına girmeyi başardı.

ETİKETLER

bilicwest hamanlaştıingilteretransferbeşiktaş

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

Hafter Türkiye ve Rusya'nın çağrısını kabul etti; Libya'da ateşkes başladı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24