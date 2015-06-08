Beşiktaş Başkanı Orman: Alnımızın terinin karşılığını alamadık

Siyah-beyazlı kulübün aylık yayın organı Beşiktaş Dergisi'ndeki yazısında Başkan Fikret Orman, 2014-2015 sezonunun geride kaldığını hatırlatarak, "Sporcularımız tüm branşlarda sahaya emeklerini, alın terlerini koydular. Bazı branşlarda kulübümüzü ve camiamızı gururlandıran başarılar elde ettik, bazı branşlarımızda da alın terimizin karşılığını alamadık. Ancak hangi branşta olursa olsun, Beşiktaşlı duruşumuzdan asla taviz vermedik" ifadelerini kullandı.

NTvspor’da yer alan habere göre, Beşiktaş Futbol Takımı'nın evinden uzakta geçirdiği sezonda istedikleri başarıya ulaşamadığını aktaran Orman, şu görüşleri paylaştı:

"Her karşılaşmasını deplasmanda oynayan ve sezon boyunca yoğun bir maç trafiği yaşayan futbol takımımız, bütün olumsuzluklara rağmen Avrupa'da önemli galibiyetler almış, son haftalara kadar ligde şampiyonluk yarışından kopmamıştır. Vodafone Arena'nın tamamlanmasıyla Beşiktaşımızın önümüzdeki sezondan itibaren Türk futbolunda zirvenin tek başına sahibi olacaktır."

Fikret Orman, günden güne daha iyiye giden, saygın sponsorluk anlaşmalarına imza atan, üniversite kurmaya hazırlanan, yeni salon projeleri geliştiren, yeni yatırımlar yapan, gelirlerini artıran, kurumsal kimliğini güçlendiren ve camiasıyla daha yakın ilişki içerisinde olan bir kulüp olduklarını kaydederken, "Beşiktaşlılık herkese nasip olmaz. Biz, bir kültürü paylaşıyoruz. Biz, birlikte bir tarihi paylaşıyoruz. Biz, bir anlayışı paylaşıyoruz. Biz, Beşiktaşlılık duruşunu paylaşıyoruz. Kültürümüzden, tarihimizden ve elbette ki sizlerden aldığımız güçle, çok daha büyük başarılara imza atacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın" değerlendirmesinde bulundu.