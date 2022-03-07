Maç sonucu | Beşiktaş 2-2 Başakşehir

Süper Lig'in 28. haftasında Medipol Başakşehir'i konuk eden Beşiktaş, maça etkili başladı. İlk dakikalardan itibaren oyunu Başakşehir yarı sahasına yıkan Siyah-beyazlılar, 18. ve 19. dakikada üç net fırsattan yararlanamadı. Bu dakikalardan itibaren oyunda denge kurmaya başlayan Medipol Başakşehir, 35'te Trezeguet'le golü buldu. Serdar Saatçı'nın hatalı pasında Trezeguet, meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi.

41. dakikada Beşiktaş'ın golü geldi. Günün başarılı isimlerinden Can Bozdoğan'ın pasında topla buluşan Güven Yalçın, topu sağ direğin yanından ağlarla buluşturdu.

İlk yarı bu skorla sona erecek derken, 45+3'te Başakşehir'in golü geldi. Uzatmalarda Welinton sakatlandı, Beşiktaş yedek kulübesi oyuncu değiştirmedi. Kalan sürede Beşiktaş 10 kişi kalırken; Başakşehir, Okaka ile golü buldu ve konuk ekip soyunma odasına 2-1 önde girdi.

55. dakikada Beşiktaş, skoru Kenan Karaman ile 2-2'ye getirdi. Teixeira'nın direkten dönen topunu tamamlayan Kenan Karaman, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. Kenan Karaman, Beşiktaş ile çıktığı 26. maçında ilk golünü attı.

Bu sonucun ardından Beşiktaş puanını 45'e, Başakşehir ise 47'ye çıkardı. Başakşehir, 3. sıradaki yerini korudu; haftaya 6. sırada giren Beşiktaş, ise bir basamak geriledi.

Yenilmezlik serisi 9 maça çıktı Beşiktaş, Medipol Başakşehir maçında elde ettiği beraberlikle ligdeki yenilmezlik serisini 9 maça çıkardı. Ligde son mağlubiyetini 19. haftada İttifak Holding Konyaspor deplasmanında yaşayan siyah-beyazlılar, daha sonra oynadığı 9 lig mücadelesinde 4 galibiyet ve 5 beraberlik aldı. Bu süreçte Gaziantep FK (1-0), VavaCars Fatih Karagümrük (1-0), Altay (1-0) ve Demir Grup Sivasspor (3-2) maçlarını kazanan siyah-beyazlı ekip, Çaykur Rizespor (2-2), Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (1-1), Fraport TAV Antalyaspor (0-0) ve Adana Demirspor (1-1) müsabakalarını 1 puanla tamamladı. Evinde Medipol Başakşehir ile 2-2 berabere kalan Beşiktaş, 9 maçta 17 puan elde etti. Beşiktaş ilk yarıyı 10 kişi tamamladı Beşiktaş'ın Brezilyalı oyuncusu Welinton Souza, ilk yarının uzatma dakikalarında sakatlanarak oyundan çıktı. Karşılaşmanın 45+2. dakikasında tedavisi yapılan ve değişikliğine karar verilen Brezilyalı futbolcunun oyundan çıkmasının ardından teknik direktör Önder Karaveli, Necip Uysal'ı oyuna almak üzereyken kararından vazgeçti ve siyah-beyazlı ekibin 10 kişi devam ettiği bölümde Medipol Başakşehir, Okaka ile skoru 2-1 yapan golü kaydetti. Golün ardından santra yapılmadan ilk yarı sona erdi. Siyah-beyazlılarda oyuncu değişikliği ise 46. dakikada Necip Uysal'ın Welinton'ın yerine oyuna girmesiyle gerçekleşti. Güven Yalçın 11 hafta sonra ligde gol attı Karşılaşmanın 41. dakikasında attığı golle Beşiktaş'a beraberliği getiren Güven Yalçın, ligde 11 maç sonra gol sevinci yaşadı. Bu sezon 5. golünü atan Güven Yalçın; Altay, Demir Grup Sivasspor (2) ve Yukatel Kayserispor'dan sonra Medipol Başakşehir filelerini de havalandırmayı başardı. Kenan Karaman golle tanıştı Sezon başında Beşiktaş'a transfer olan Kenan Karaman, siyah-beyazlı formayla ilk golünü Medipol Başakşehir karşısında kaydetti. Siyah-beyazlı futbolseverlerin en çok eleştirdiği isimler arasında yer alan Kenan Karaman, golün ardından takım arkadaşlarıyla büyük bir sevinç yaşadı. Maçın 54. dakikasında Ghezzal'ın direkten dönen topunu boş kaleye göndererek skoru 2-2 yapan Kenan Karaman, lig, kupa ve Avrupa'da toplam 25 karşılaşmada şans buldu. TIKLAYIN - Güven Yalçın: Çok basit ve amatörce goller yedik TIKLAYIN - Beşiktaş'ta Önder Karaveli'den 2. gol açıklaması: Hamle hakkımızı son 20 saniye için kullanmak istemedik

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Stat: Vodafone Park Hakemler: Erkan Özdamar, Süleyman Özay, Bahtiyar Birinci Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Welinton (Dk. 46 Necip Uysal), Serdar Saatçı, Umut Meraş, Can Bozdoğan (Dk. 87 Larin), Atiba, Ghezzal, Alex Teixeira (Dk. 82 Emirhan İlkhan), Kenan Karaman, Güven Yalçın (Dk. 77 Batshuayi) Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Caiçara (Dk. 75 Ömer Ali Şahiner), Duarte, Ravil Tagir, Hasan Ali Kaldırım, Tolga Ciğerci, Serdar Gürler, Aleksic (Dk. 84 Pizzi), Berkay Özcan (Dk. 66 Chadli), Trezeguet (Dk. 85 Salih Uçan), Okaka (Dk. 75 Gulbrandsen) Goller: Dk. 35 Trezeguet, Dk. 45+3 Okaka (Medipol Başakşehir), Dk. 41 Güven Yalçın, Dk. 54 Kenan Karaman (Beşiktaş) Sarı kartlar: Dk. 51 Serdar Gürler, Dk. 63 Caiçara, Dk. 79 Trezeguet (Medipol Başakşehir), Dk. 70 Güven Yalçın, Dk. 79 Serdar Saatçı, Dk. 82 Rosier (Beşiktaş)

Maçtan önemli anlar

18. dakikada Ghezzal'ın pasıyla sol kanatta topla buluşan Güven Yalçın meşin yuvarlağı ceza sahasına gönderdi. Alex Teixeira'nın vuruşu Duarte'den sekerek sağ tarafta müsait pozisyonda bekleyen Kenan Karaman'ın önünde kaldı. Kenan'ın vuruşunda, top auta gitti.

Aynı dakikada Ghezzal'ın pasında ceza sahası dışında topu göğsüyle önüne indiren ve ceza sahasına giren Kenan Karaman'ın çaprazdan şutunda, meşin yuvarlak auta çıktı.

19. dakikada Güven Yalçın'ın savunmanın arkasına attığı pasa hareketlenerek kaleciyle karşı karşıya kalan Can Bozdoğan'ın vuruşunda, top az farkla auta gitti.

35. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Ceza sahasına gönderilen topta Okaka, Serdar Saatçı'dan sıyrılırken topu önünde bulan Berkay Özcan'ın şutunda Rosier yatarak müdahale etti. Boşta kalan topu Serdar Saatçı uzaklaştırmak isterken meşin yuvarlağı kale önünde boş pozisyonda bekleyen Trezeguet'nin önüne çıkardı. Trezeguet de tek dokunuşla pozisyonu gole çevirdi: 0-1

41. dakikada Beşiktaş beraberliği yakaladı. Can Bozdoğan'dan aldığı pasla Başakşehir ceza sahasına giren Güven Yalçın, ayak içiyle yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı köşeden ağlara gönderdi: 1-1

45+3. dakikada Başakşehir bir kez daha öne geçti. Caiçara'nın sağ taraftan gönderdiği uzun pasta Serdar Gürler ceza sahası içinde topu içeri çevirdi, Okaka altıpas önünde düzgün bir kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 1-2

Mücadelenin ilk yarısı, Medipol Başakşehir'in 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

54. dakikada Beşiktaş beraberliği yakaladı. Sağ kanatta topla buluşan Ghezzal, rakibinden kurtulup ceza sahasına girdi, ön direğe yerden gönderdiği topa Alex Teixeira ayak koydu. Direkten dönen topa altıpas içinde Kenan Karaman vurdu ve meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 2-2

65. dakikada Beşiktaş'ın gelişen atağında, ceza sahasında topla buluşan Can, ceza yayı önünde bekleyen Umut Meraş'a pasını attı. Umut'un sert şutunda savunmadan seken top, Ghezzal'ın önünde kaldı. Ghezzal'ın ceza sahası dışından şutunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti.

Mücadele, 2-2'lik eşitlikle tamamlandı.