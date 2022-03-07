Beşiktaş'ta Önder Karaveli'den 2. gol açıklaması: Hamle hakkımızı son 20 saniye için kullanmak istemedik

Beşiktaş teknik direktörü Önder Karaveli, ilk yarının sonunda yedikleri 2. golde sahada 10 kişi oldukları pozisyonu değerlendirirken, "Welinton sakatlandı, Necip oyuna girecekti ama ilk devrenin bitmesine 20 saniye vardı. Bir hamle hakkımızı son 20 saniye için kullanmak istemedik" dedi.

Süper Lig'de ikinciliği ve Avrupa kupalarını yakından ilgilendiren maçta Beşiktaş, Başakşehir ile 2-2 berabere kaldı. Konuk ekip iki kez öne geçti, Kartal yakaladı; maçta puanlar paylaşıldı.

Maçın ardından konuşan Beşiktaş Teknik Direktörü Önder Karaveli, "Oyunu kazandığımız bir maçı daha kazanamadık bence. Daha az sayıda pozisyon bulsak da oyuncularımızın gösterdiği performanstan son derece memnunum. Yine golü atamamak bizim için problem oldu" dedi.

Sosyal medyada tartışma konusu olan oyuncu değişikliği konusu ile ilgili gelen soruya da yanıt veren Karaveli, "Welinton sakatlandı, Necip oyuna girecekti ama ilk devrenin bitmesine 20 saniye vardı. Bir hamle hakkımızı son 20 saniye için kullanmak istemedik" diye konuştu.