Güven Yalçın: Çok basit ve amatörce goller yedik

Beşiktaş'ın Medipol Başakşehir ile 2-2 berabere kaldığı maçta bir gol atan Güven Yalçın, karşılaşmayı değerlendirdi, "Çok basit ve amatörce goller yedik" dedi.

Önemli olanın takım performansı olduğunu söyleyen Güven Yalçın, "İlk yarıda iyi bir bölüm yakaladık. Arka arkaya şans bulduk. İkinci yarı oradan devam etmek istedik. Çok basit ve amatörce goller yedik. Sonrasında 2-2'yi bulduk. Çok pozisyon bulamadık ama bulduğumuz pozisyonları da bence iyi değerlendirdik. Haftaya da kazanmayı düşünüyoruz" dedi.

Beşiktaş taraftarının oyundan çıktığında kendisini alkışlaması konusunda ise Güven Yalçın, "Sadece benim kararım değil. 11'de oynamak için elimden geleni yapıyorum. İlk 11'de oynamak için gerekirse savaşıyorum" diye konuştu.