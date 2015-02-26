Beşiktaş, 70 bin taraftarının önünde Liverpool karşısında

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. tur rövanş maçında bu akşam Liverpool'la sezonun "en kritik" mücadelelerinden birine çıkacak. Liverpool’un 1-0’lık galibiyetiyle biten maçın rövanşında Kartalın Avrupa'ya 'tamam ya da devam' diyeceği bu zorlu mücadele saat 20.00’de başlayacak. Siyah-beyazlılar, Liverpool'u bu akşam Atatürk Olimpiyat Stadı'nda ağırlayacak. Karşılaşmayı Sloven hakem Damir Skomina yönetecek. Skomina'nın yardımcılıklarını Jure Praprotnik ile Robert Vukan yapacak. Andraz Kovacic ise dördüncü hakem olacak.

Beşiktaş nasıl tur atlar?

"Kara Kartallar"ın bir üst tura yükselmesi için rakibini en az 2 farklı skorla yenmesi gerekiyor. Beşiktaş'ın 90 dakikayı 1-0 önde tamamlaması durumunda maç uzatmalara gidecek. Siyah-beyazlıların 1-0 dışındaki tek farklı galibiyeti ile mağlubiyeti durumunda ise Liverpool tur atlayan taraf olacak.

Kartalda iki eksik var

Beşiktaş'ta geçen maçta sarı kart görerek cezalı duruma düşen Ersan Adem Gülüm ile Ramon Motta, Liverpool karşısında forma giyemeyecek.

Beşiktaş Teknik Direktörü Slaven Bilic'in Ersan'ın yokluğunda savunmanın göbeğinde Atınç Nukan'a, savunmanın solunda ise Uğur Boral ya da yeni transfer Daniel Opare'ye şans vermesi bekleniyor.

Muhtemel 11'ler

Beşiktaş: Cenk, Serdar, Franco, Necip, Opare, Atiba, Veli, Gökhan, Sosa, Olcay, Demba Ba

Liverpool: Mignolet, Lovren, Skrtel, Toure, Ibe, Emre Can, Allen, Moreno, Sterling, Lallana, Sturridge

Veli Kavlak ceza sınırında

Beşiktaş'ta Veli Kavlak, maçta sarı kart görmesi halinde cezalı duruma düşecek. Veli, Beşiktaş'ın turu geçmesi halinde ilk maçta forma giyemeyecek.

Liverpool'da ise Lazar Markovic cezası nedeniyle bu akşamki karşılaşmada takımdaki yerini alamayacak. "Kırmızılar"da Dejan Lovren ve Coutinho ise sarı kart cezası sınırında yer alıyor.

Stat tamamen dolacak

Liverpool ile yapılacak maça siyah-beyazlı taraftarlar büyük ilgi gösterirken, karşılaşmanın biletleri günler öncesinden tükendi.

Satışa sunulan 49 bin 359 bilet tamamen tükenirken, kombine kartlar, sponsor biletleri ve konuk ekip taraftarlarıyla birlikte Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 70 bin seyircinin olması bekleniyor.

Toplam 79 bin 77 seyirci kapasiteli statta, bin 305 kişilik bölümü loca-protokol ve basın koltuklarından oluşuyor. 4 bin 400 kişilik bölüm konuk takım taraftarı için ayrılırken, 13 bin 856 koltuk ise kombine kartlı taraftarlara ait. Ayrıca sponsorlara 2 bin 199 bilet verildiği, güvenlik nedeniyle tribünlerin ilk 5 sıralarındaki toplam 4 bin 966 kişilik yerin boş bırakılacağı, iki takım taraftarı arasında güvenlik nedeniyle oluşturulacak tampon bölgenin de 2 bin 992 koltuktan oluştuğu belirtildi.