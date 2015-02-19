Slaven Bilic: Liverpool kesinlikle maçın favorisi

Ülkesi Hırvatistan'daki "tportal.hr" haber portalına açıklamada bulunan Slaven Bilic, Beşiktaş'ın Spor Toto Süper Lig'de her yıl şampiyonluk için mücadele eden büyük bir takım olduğunu ifade etti.

ntvspor.net'in haberine göre, Hırvat teknik adam Bilic, ligde şampiyonluğu hedefleyen diğer iki kulüple karşılaştırıldıklarında finansal anlamda daha zayıf olmalarına ve "evsiz" gibi sezon başından beri iç saha maçlarını farklı statlarda oynamalarına rağmen 20 hafta sonunda ligin zirvesinde bulunmalarının kendilerine ayrıca umut verdiğini kaydetti.

Bilic, 19 Şubat Perşembe günü akşam oynayacakları Liverpool maçına ilişkin, "Her şeyden önce iyi bir maç oynamak için gidiyoruz. Liverpool büyük bir dünya kulübü ve kesinlikle maçın favorisi. İyi bir galibiyet serisi yakaladılar. Son 15 maçta sadece bir mağlubiyetleri var" ifadelerini kullandı.

Bu sezon daha önce de Tottenham ve Arsenal gibi büyük İngiliz takımlarıyla karşılaştıklarını hatırlatan Bilic, "Bu maçlarda İngiliz takımlarına karşı mücadele edebileceğimizi gösterdik. Kalitemiz var. Bu nedenle Liverpool maçına dair sadece umudumuz değil, beklentilerimiz de var" yorumunda bulundu.

Tolga yok, Demba Ba belki

Liverpool maçı öncesinde takımdaki sakatların durumunu değerlendiren Bilic, Bursaspor maçında kaleci Tolga Zengin'in ardından Demba Ba'nın sakatlandığını anımsattı.

Demba Ba'nın sakatlığının maç saatine kadar iyileşme ihtimalinin bulunduğunu belirten Bilic, "Maçımız salı günü olsaydı, kesinlikle oynayamazdı. Bekleyip göreceğiz. Zorlamayacağız, çünkü maçın rövanşı da var" dedi.

Bilic, adının Manchester City ile anılmasının hatırlatılması üzerine, "Hiçbir teklif almadım. Hedeflerim Beşiktaş ile bağlantılı" ifadelerini kullandı.

kımın da karşılıklı sayılar bulduğu ilk çeyrek 23-23 berabere tamamlandı.



2. periyotun başlarında iki takım da sayı bulmakta zorlanırken, ilerleyen dakikalarda tempoyu artıran sarı-lacivertliler soyunma odasına 41-39 önde girdi. 3. periyotta da muhteşem bir çekişmeye sahne oldu ve bu bölüm de 56-56 eşitlikle sona erdi.



Son periyotta rakibine oranla biraz daha etkili olan Fenerbahçe Ülker, salondan 73-72 galip ayrılarak yarı finalde Pınar Karşıyaka'nın rakibi oldu.