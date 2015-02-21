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Spor

Liverpool'a 1-0 yenilen Beşiktaş gözünü lige çevirdi

Bu sabah İstanbul'a dönen siyah beyazlılar, ligde pazar günü çıkacakları Eskişehirspor mücadelesi için ilk antrenmanını yaptı

21 Şubat 2015 10:12

UEFA Avrupa Ligi 2. Tur ilk maçında Liverpool'a 1-0 yenilen Beşiktaş, ligin 21. haftasında oynayacağı Eskişehirspor maçının hazırlıklarına başladı.

Bu sabah İstanbul'a dönen siyah beyazlılar, ligde pazar günü çıkacakları Eskişehirspor mücadelesi için ilk antrenmanını yaptı. 1,5 saat süren çalışmada Liverpool karşısında forma giyenler düz koşunun ardından salonda açma germe yaparak günü tamamladı. Diğer oyuncular ise pas, 5'e 2 top kapma ve maç yaptı.

Antrenmana, tedavilerine devam edilen Milosevic, İsmail Köybaşı, Tolga Zengin ve bireysel program dahilinde çalışan Cenk Tosun katılmadı.

 

 

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