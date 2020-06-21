Beş yılda 115 milyon metreküp odunluk ağaç kesildi

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in soru önergesine yanıt veren Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, ormanlardan endüstriyel odun ve yakacak odun olmak üzere yaklaşık 115 milyon metreküp odunun kesildiğini açıkladı.

Sözcü gazetesinden Mehmet Serbes’in haberine göre, Gürer’in sorularını yanıtlayan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 2019 yılı üretim bilanço sonuçlarına göre 28 milyon 662 bin 997 metreküp dikili ağaç damgasına karşılık 22 milyon 113 bin 248 metreküp endüstriyel odun ve 5 milyon 589 bin 798 ster (bir metreküpe eşit hacim birim) yakacak odun üretildiğini açıkladı.

Bakan Pakdemirli, 2015-2019 yılları üretim bilanço sonuçlarına göre ise 115 milyon 666 bin 722 metreküp dikili ağaç damgasına karşılık 90 milyon 362 bin 603 metreküp endüstriyel odun ve 24 milyon 739 bin 952 ster yakacak odun üretimi yapıldığını bildirdi. Pakdemirli, yangın zararı hesaplamalarında ağaç adedi değil, yangından zarar gören alan hesabının esas alındığını ve hektar olarak gösterildiğini açıkladı.

Önerge sahibi CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer ise orman amenajman planlarında, Türkiye ormanlarının yıllık 15-16 milyon metreküp üretimi hedeflenirken bu rakam önce 20 milyon metreküpe, sonra uygulanan amenajman planlarında ise 30 milyon metreküpe ve ardından 40 milyon metreküpe çıkarıldığını belirtti.

Gürer, “Ülkemiz ormanları hükûmet eliyle yok edilmektedir. İktidar, ayakta kalabilmek ve ekonomiyi güçlendirmek için inşaat sektörüne malzeme sağlamak için, orman sahalarında maden alanları açarak odun üretimini üç katı arttırılmıştır” dedi.