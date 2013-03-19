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Yaşam

Beş kocası var beşi de kardeş

'Bir çok evli kadından daha çok ilgi görüyor, daha çok seviliyorum. Hayatımdan çok memnunum'

19 Mart 2013 13:34

Hindistan’da bir kadının, beş kardeşle evli olduğu ortaya çıktı. Rajo Verma isimli kadın Hindistan’ın kuzeyinde küçük bir köyde beş kocasıyla birlikte yaşıyor. Küçük oğlunun babasının hangi eşi olduğunu ise bilmiyor.

21 yaşındaki genç kadın, dört yıl önce ilk olarak görücü usulüyle eşi Guddu’yla evlenmiş ancak daha sonra damadın diğer kardeşleriyle de evlenmeye başlamış.

ntvmsnbc'nin İngiliz The Sun gazetesine dayandırdığı haberine göre Verma, “Başlarda biraz garipti. Eşlerime olan sevgim eşit. Çocuğumun babasının kim olduğunu da bilmiyorum ancak bunun bir önemi yok” şeklinde konuştu. Verma’nın ilk eşi Guddu ise, “Verma’yla sırayla cinsel ilişkiye giriyoruz. Eşimi kıskanmıyorum. Biz büyük ve mutlu bir aileyiz” dedi.

Yedi kişilik aile, bir odalı evde battaniyeler üzerinde uyuyor. Beş kocasıyla yaşadığı hayattan memnun gözüken Verma, “Bir çok evli kadından daha çok ilgi görüyor, daha çok seviliyorum. Hayatımdan çok memnunum’’ ifadesini kullandı.

Hindistan’ın kırsal kesimlerinden çok eşlilik sıkça görülüyor. Özellikle erkek egemen bölgelerde, bir kadının birden fazla eşinin olması normal karşılanıyor. Kardeşlerin aynı eşle evlenmesinin nedeni ise aileye ait toprakların aile içinde kalmasını sağlamak.

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