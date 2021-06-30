Beş Asya ülkesi, kömür santrali yatırımlarının yüzde 80'ini oluşturuyor

Düşünce kuruluşu Carbon Tracker; Çin, Hindistan, Endonezya, Japonya ve Vietnam'ın 600'den fazla kömür santrali inşa etmeyi planladığını tespit etti. Carbon Tracker'ın raporuna göre, beş Asya ülkesi, yapılması planlanan kömür santrallerinin %80'ine yatırım yaparak küresel iklim hedeflerini tehlikeye atıyor.

The Guardian'ın haberine göre, raporun yazarı Catharina Hillenbrand von der Neyen "Yenilenebilir enerji kaynakları, küresel iklim hedeflerini desteklerken daha ucuz çözümler sunuyor. Yatırımcılar, onlara olumsuz getiri sağlaması muhtemel kömür projelerinden uzak durmalıdır" dedi.

Asya, kömür santrallerine yatırım yapmaya devam ederken, gelişmiş ülkeler yenilenemez enerji kaynaklarını aşamalı olarak devre dışı bırakıyor. İngiltere hükümeti, kömür santrallerinin devreden çıkarılması için planladığı tarihi öne çekmeyi tasarlıyor.

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (Cop26) başkan adayı Alok Sharma, İngiltere'nin bu adımı hakkında "Dünyayı etkileyebilirsek, bu adımın etkisi çok büyük olacak" dedi.

Carbon Tracker, güneş ve rüzgar santrallerinin, kömür santrallerinden daha ucuz elektrik üretebileceğini iddia ediyor.