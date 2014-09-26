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Berrak Tüzünataç'tan 'Nejat İşler'le evlilik' iddialarına: Benlik bir durum yok

Berrak Tüzünataç, basına yansıyan Kenan İmirzalıoğlu'yla birlikte olduğu fotoğraflarına ilişkin olarak 'bir şey söyleme ihtiyacı duymuyorum' dedi

26 Eylül 2014 10:54

Ünlü oyuncu Berrak Tüzünataç, yaz başında çıkan “Nejat İşler’le barıştı, evlenecekler” haberlerine tepki gösterdi. Tüzünataç, “Benlik bir durum yok. Evleneceklerdi falan diye haber yapmayın artık” diye konuşyu.

Bu sezon Park Bravo’nun marka yüzü olan Berrak Tüzünataç önceki gün markanın Nişantaşı mağazasında basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Park Bravo’nun ürünlerini tanıtan Tüzünataç, Kenan İmirzalıoğlu ile aralarında çıkan aşk dedikodularına da yanıt verdi:

“Artık tecrübelendim. Ben orada kalabalık bir arkadaş grubundaydım. Magazine sadece Kenan’la görüntülerim yaramış.”

Görüntülerde İmirzalıoğlu’nun Tüzünataç’ın bacaklarını ve boynunu öptüğü hatırlatılınca “Bunun için bir şey söyleme ihtiyacı duymuyorum. Ne desek de öyle sunulacak, bu magazine daha renkli geldi” dedi.

 

 

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