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Berrak Tüzünataç'ın bikini isyanı

Geçtiğimiz günlerde gittiği bir mağazada bikini denerken çekilen fotoğrafları basına yansıyan Berrak Tüzünataç, Twitter'dan isyan etti.

25 Nisan 2013 16:06

Ünlü oyuncu sayfasına "Ne kadar saçma sapan ve sadece kötüleme amaçlı bir haber. Bomboş olan ve arkadaşımıza ait bir mağazada hepimiz bir şeyler denedik. Ve doğal olarak karar vermek için aynaya baktık. Neden bu kadar karalayıcı ve saldırgan bir yaklaşıma ihtiyaç duyuldu. Niye bu tavır? Ayrıca bikini satan bir dükkanda emin olun bikiniyle aynaya bakan ne ilk ben olacağım ne de son." notunu düştü.

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