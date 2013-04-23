Berrak Tüzünataç mağazanın ortasında bikini denedi

Berrak Tüzünataç, soyunma kabinini kullanmak yerine, mağazanın ortasında bikini denedi.

Tüzanataç, tatil için gittiği Alaçatı'da bir mağazaya girerek alışveriş yaptı.

Bikini ve mayoları çok beğenen Tüzünataç, birkaçını denemek istedi. Aldığı bikinileri ise soyunma kabini yerine mağazanın ortasında denedi.

Sabah Gazetesi'nin haberine göre, kimseye aldırış etmeden bikini altını değiştiren ünlü oyuncu, ardından aynanın karşısına geçti. Birkaç mayoyu da aynı şekilde denedi.

Görüntülendiğinin farkına varan ünlü oyuncu, bu kez kabine kaçtı. Alışverişi tamamlayan Tüzünataç, mağazadan ayrıldı.