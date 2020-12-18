Berrak Tüzünataç'tan "Bla bla" açıklaması: Amacımız farkındalık yaratmak

Berrak Tüzünataç, Arnavutköy’de yürürken görüntülendi. Tüzünataç, birkaç gün önce yüzüne ve vücuduna boyalarla ‘bla bla’ yazdığı pozları hakkında konuştu. Tüzünataç, "Amacımız farkındalık yaratmak" dedi.

Berrak Tüzünataç birkaç gün önce yüzüne ve vücuduna boyalarla ‘bla bla’ yazıp poz vermiş, “Bekleyin devamı gelecek” notuyla paylaşım yapmıştı. Muhabirler, yürüyüş yaparken rastladıkları oyuncuya ‘bla bla’ pozlarını sordu. Berrak Tüzünataç şöyle konuştu:

"İki arkadaşımla konuşmak yerine dikkat çeken bir şey yapalım dedik. Bunu bulduk. Amacımız farkındalık yaratmak. İlk başlarda tepkiler kötü gelebilir. Ama zamanla iyi olur, düzelir. Devamı da gelecek."