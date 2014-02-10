Berrak Tüzünataç: Nejat'la birbirimizi mahvettik

22 Ocak’ta Bodrum’da hastaneye kaldırılan daha sonra İstanbul’a nakledilen oyuncu Nejat İşler’in eski sevgilisi Berrak Tüzünataç’ın bir yakınına ‘’Nejat’la aslında birbirimizi mahvettik!" dediği iddia edildi.

Posta Gazetesi’nin haberine göre, zatürre nedeniyle 22 Ocak’tan beri hastanede tedavi gören Nejat İşler’in sağlık durumu iyiye gidiyor. Doktorlardan alınan bilgiye göre İşler, ailesiyle konuşuyor hatta hastanede kısa yürüyüşler yapıyor.

Öte yandan Nejat İşler’in 2009-2011 yılları arasında aşk yaşadığı Berrak Tüzünataç’ın eski sevgilisi hakkında bir yakınına yaptığı iddia edilen çarpıcı itiraf magazin gündemine düştü!

‘Acı çektik, birbirimizi mahvettik!

Berrak Tüzünataç Nejat İşler’in sağlık durumu hakkında bir yakınına: "Ayrılıktan sonra kendine gelemedi. Ben de uzun süre iyi olamadım. Acı çektik. Aslında birbirimizi mahvettik!"