Berrak Tüzünataç'la Deli Dolu Masa GAİN'de başladı

Berrak Tüzünataç'ın About Nights ruhundan ilham alan yepyeni programı Deli Dolu Masa, GAİN'de izleyici ile buluşuyor. Önceki gün ilk bölümü yayınlanan yemekli sohbet programında Tüzünataç; moda, sanat, gastronomi gibi alanlardan konuklarla bir araya gelerek keyifli sohbetler gerçekleştiriyor.

Etkinlik ve eğlence iletişim platformu About Nights'ın deli dolu ruhundan ilham alan yemekli sohbet programında Tüzünataç, ünlü konuklarını her bölümde farklı ve ilginç lokasyonlarda ağırlıyor. Kendi alanlarında cesur, sıra dışı, yaratıcı işleriyle dikkat çeken konuklarıyla birlikte hem sanat, gastronomi, moda, aktüalite gibi konularda capcanlı, adı üstünde “deli dolu” sohbetlere ortak olurken, hem de birbirinden renkli ve lezzetli sofralarda izleyiciye ilham veriyor.

Deli Dolu Masa'nın çekimleri Beykoz'da yer alan doğal tarım çiftliği Komşuköy'de gerçekleştirilen ilk bölümünde, Berrak Tüzünataç'ın konukları film yapımcısı ve İstanbul Film Festivali Direktörü Kerem Ayan, performans sanatçısı Cakemosq, fotoğrafçı Burcu Karademir ve illüstratör Gökçe İrten oldu.