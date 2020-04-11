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Berrak Tüzünataç anneannesini kaybetti

11 Nisan 2020 14:05

Oyuncu Berrak Tüzünataç'ın anneannesi Seryal Yılmaz hayatını kaybetti.
 
Ünlü oyuncunun anneannesi Seryal Yılmaz, hayatını kaybetti. Alzheimer hastası olan Yılmaz, bir süredir kaldığı Anadolu yakasındaki huzurevinde yaşamını yitirdi.

Yılmaz’ın cenazesi Koronavirüs tedbirleri kapsamında bekletilmedi ve birinci derece yakınlarının katıldığı bir törenle defnedildi.

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