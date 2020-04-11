Berrak Tüzünataç anneannesini kaybetti

\n<html>\n<head>\n</head>\n<body>\n<div class="headline detail-headline compact">\n<div class="headline-inner _flex">\n<div class="main-image">\n<div class="main-title">Oyuncu Berrak Tüzünataç'ın anneannesi Seryal Yılmaz hayatını kaybetti.</div>\n</div>\n</div>\n</div>\n<div class="inner-content">\n<div class="news-aut-share top _flex _jcsb _aic">\n<div class="left _flex _aic">\n<div class="author _flex _aic">\n<div class="news-full-info">\n<div class="news-meta _flex _aic"> </div>\n<div class="news-meta _flex _aic">Ünlü oyuncunun anneannesi Seryal Yılmaz, hayatını kaybetti. Alzheimer hastası olan Yılmaz, bir süredir kaldığı Anadolu yakasındaki huzurevinde yaşamını yitirdi.</div>\n</div>\n</div>\n</div>\n</div>\n</div>\n<div class="news-body-content content-element">\n<p>Yılmaz’ın cenazesi Koronavirüs tedbirleri kapsamında bekletilmedi ve birinci derece yakınlarının katıldığı bir törenle defnedildi.</p>\n</div>\n</body>\n</html>