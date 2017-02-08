"Berna Öztürk Survivor için sevgilisinden ayrıldı"

Survivor 2017 yarışmacılarından Berna Öztürk'ün, Survivor için sevgilisinden ayrıldığı iddia edildi. Avukat Bilge Öztürk kardeşi için, "Berna araya uzun süre gireceği için ilişkisini bitirdi" dedi.

Önceki akşam kardeşi Belma Öztürk ile bir mekanda görüntülenen Bilge Öztürk, Survivor'da yarışan diğer kardeşi Berna Öztürk hakkında, "Survivor’a gideceği hafta erkek arkadaşından ayrıldı. Araya uzun bir ayrılık girecekti çünkü. Ne olacağını kestiremedi. 4 ay orada kalabilir, bu riski göze almak istemedi ve ilişkisini bitirdi açıklamasında bulundu.

Berna Öztürk kimdir?

Survivor 2017 yarışmacısı Berna Öztürk 28 Nisan 1983'de İstanbul'da doğdu. F.M.V. Özel Ayazağa Işık Lisesi'nde ortaöğretimini tamamlayan Berna Öztürk, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü mezunudur. İngilizce, İspanyolca ve Almanca bilen Survivor yarışmacısı, birçok spor dalıyla ilgilenmektedir.

Kiteboard (IKO Uluslararası Eğitmen - Türkiye Yelken Federasyonu Eğitmen - Freestyle Türkiye İkinciliği), Hentbol (lisanslı/Sarıyer Spor Kulübü), Wake-board (lisanslı/Hip-Notics), Tenis, Voleybol ve Wing - Chun gibi spor dalları ile ilgilenen Berna Öztürk, DJ olarak tanınmaktadır.

Survivor'da geçtiğimiz günlerde yaşanan kavganın montajsız görüntüleri yayınlanmıştı