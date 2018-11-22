Berna Laçin'den ‘Illuminati' itirafı

Oyuncu Berna Laçin, sosyal medya hesabından paylaştığı bir fotoğraf nedeniyle yıllar önce kendisinin haksız suçlamalara maruz kaldığını belirterek "Gece gece bu fotoyu gördüm, başladım gülmeye sinirim bozuldu. Ya ben bu fotoyu 5 sene filan önce paylaştığımda “vaaaaay illuminatiiiiiiiiiii” diye höyküren trollerin saldırısına uğramıştım…" dedi.

Yaptığı bir paylaşım nedeniyle mahkemede ifade vermek zorunda kalan oyuncu Berna Laçin, bundan beş yıl öncesine ait bir fotoğrafını hesabına koyarak, o fotoğraf nedeniyle de troller tarafından sosyal bir lince maruz kaldığını hatırlattı. Laçin paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Gece gece bu fotoyu gördüm, başladım gülmeye sinirim bozuldu. Ya ben bu fotoyu 5 sene filan önce paylaştığımda “vaaaaay illuminatiiiiiiiiiii” diye höyküren trollerin saldırısına uğramıştım… Oysa gayet kadınsı iç güdüyle Yılbaşı üzeri kırmızı oje-ruj ikilisi ile hava yapmak istemiştim. Hayır troller “illuminati” “CIA Ajanı” filan diye saçmaladıkça da “yok be oje-ruj” diyerek karizmayı çizmek istemediğimden itiraf edememiştim. Of ya hala gülüyorum”