Berna Laçin'den 'buzdolabı' göndermeli refah seviyesi paylaşımı

Oyuncu Berna Laçin, sosyal emdyada Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, "Her eve buzdolabı giriyorsa refah seviyesi var demektir" sözlerine göndermede bulundu. Laçin, "3 kapaklı buzdolabı olmayana kız vermezler" diye yazdı.

Yaptığı mitingde ülkenin refah seviyesini her evde bir buzdolabı olması şeklinde açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu çıkışının ardından sosyal medyada çok sayıda paylaşım yapıldı. Oyuncu Berna Laçin de refah seviyemizi buzdolabı satışları üzerinden değerlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir tweetle yanıt verdi.

Laçin'in tweet'leri şöyle: