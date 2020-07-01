Berna Laçin, hastalığını anlattı: 10 gün tuvaletin yolunu bulamadım

Karantina günlerini evinde geçiren ve yaptığı paylaşımlarla takipçileriyle etkileşim halinde kalan Berna Laçin, sosyal medya hesabından annesinin de yaşadığı ‘Menier’ adlı hastalığın kendisinde de olduğunu söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

"15 gün önce çamaşır makinesinin sıkma programına uyandığımı sandım. Bir 10 gün tuvaletin bile yolunu bulamadım. Annemi yıllardır telef eden 'Menier' miras bana geçmiş.